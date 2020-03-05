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مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة يعاين الشغور في رئاسة الهيئة بعد تعيين عماد الحزقي وزيرا للدفاع

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - عاين مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة الشغور الحاصل في رئاسة الهيئة وذلك على إثر تعيين عماد الحزقي (رئيس الهيئة السابق) في خطة وزير الدفاع الوطني في الحكومة الجديدة وتقديمه تبعا لذلك لاستقالته الكتابية من رئاسة الهيئة.

وأفاد بلاغ صادر عقب انعقاد مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة اليوم الخميس، بأن الهيئة ستتولى مراسلة مكتب مجلس نواب الشعب لإعلامه بشغور خطة رئيس الهيئة حتى يقوم بالاجراءات الترتيبية والقانونية لسد الشغور الحاصل في هذه الخطة.


وينص الفصل 41 من القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة على أن مجلس الهيئة يتركب من تسعة أعضاء منتخبين من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائها عن طريق التصويت السري، ويتولى رئاسة هيئة النفاذ إلى المعلومة وجوبا قاضيا إداريا.
ويشار إلى أن نائب رئيس الهيئة القاضي عدنان الأسود يتولى منذ 27 فيفري الماضي رئاسة الهيئة بالنيابة إلى حين انتخاب رئيس جديد لها تطبيقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، علما وأن فترة الشغور لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر.
وينصل الفصل 54 على أنه "في حالة الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز الدائم تتولى الهيئة معاينته وتدوينه بمحضر خاص يحال إلى مجلس نواب الشعب ليتم سد ذلك الشغور.
لا يجب أن تتجاوز حالة الشغور الثلاثة أشهر".

  
  
  

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