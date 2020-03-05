قفصة: نتائج التحليل المخبرية لـ3 مواطنين معزولين ذاتيا تؤكّد عدم إصابتهم بفيروس ''كورونا''

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - أثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الاخيرة على 3 أشخاص معزولين ذاتيا بقفصة، للاشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، عدم إصابتهم بهذا الفيروس، حسب ما أكده، عشية اليوم الخميس، المدير الجهوي للصحّة بقفصة، سالم ناصري، لـ"وات".
ويتعلّق الامر بشخصين عادا مؤخرا من إيطاليا في نفس الرحلة البحرية التي قدم عليها المواطن الذي ثبتت إصابته بهذا الفيروس وبشخص ثالث من بين المحيطين المباشرين بنفس المصاب.
وقال ذات المسؤول إنّ "نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس العاصمة على عيّنات تمّ رفعها من الأشخاص الثلاثة المذكورين خلال الـ 24 ساعة الاخيرة كانت سلبية ما يعني سلامتهم من هذا الفيروس"، مشيرا إلى أنه رغم سلبية التحاليل سيستمر إخضاع هؤلاء الاشخاص لإجراء العزل الذاتي إلى حين انتهاء المدّة والتي تدوم 14 يوما.
وتقرّر في ولاية قفصة، ومنذ الاعلان عن أول إصابة بفيروس "كورونا" يوم الاثنين المنقضي وإلى غاية يوم الخميس، وضع 52 شخصا من المحيطين مباشرة بالمصاب في العزل الصحّي الذاتي داخل منازلهم على الرغم من عدم ظهور أية أعراض لديهم، مع متابعة حالتهم الصحية بشكل يومي إلى حين انتهاء فترة الحجر.
وذكّر المدير الجهوي للصحة بقفصة بأنّ الحجر الصحي الذاتي يعتبر بمثابة اجراء احترازي وقائي معمول به وفقا للتدابير والاجراءات الطبّية المتّبعة في مثل هذه الحالات، ويهدف إلى التوقّي من هذا الفيروس وتفادي إنتشاره.
وات - أثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الاخيرة على 3 أشخاص معزولين ذاتيا بقفصة، للاشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، عدم إصابتهم بهذا الفيروس، حسب ما أكده، عشية اليوم الخميس، المدير الجهوي للصحّة بقفصة، سالم ناصري، لـ"وات".
ويتعلّق الامر بشخصين عادا مؤخرا من إيطاليا في نفس الرحلة البحرية التي قدم عليها المواطن الذي ثبتت إصابته بهذا الفيروس وبشخص ثالث من بين المحيطين المباشرين بنفس المصاب.
وقال ذات المسؤول إنّ "نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس العاصمة على عيّنات تمّ رفعها من الأشخاص الثلاثة المذكورين خلال الـ 24 ساعة الاخيرة كانت سلبية ما يعني سلامتهم من هذا الفيروس"، مشيرا إلى أنه رغم سلبية التحاليل سيستمر إخضاع هؤلاء الاشخاص لإجراء العزل الذاتي إلى حين انتهاء المدّة والتي تدوم 14 يوما.
وتقرّر في ولاية قفصة، ومنذ الاعلان عن أول إصابة بفيروس "كورونا" يوم الاثنين المنقضي وإلى غاية يوم الخميس، وضع 52 شخصا من المحيطين مباشرة بالمصاب في العزل الصحّي الذاتي داخل منازلهم على الرغم من عدم ظهور أية أعراض لديهم، مع متابعة حالتهم الصحية بشكل يومي إلى حين انتهاء فترة الحجر.
وذكّر المدير الجهوي للصحة بقفصة بأنّ الحجر الصحي الذاتي يعتبر بمثابة اجراء احترازي وقائي معمول به وفقا للتدابير والاجراءات الطبّية المتّبعة في مثل هذه الحالات، ويهدف إلى التوقّي من هذا الفيروس وتفادي إنتشاره.
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Par:neuneu (France )
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