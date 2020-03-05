سيدي بوزيد: وضع 16 شخصا تحت العزل الصحّي الذاتي وعدم تسجيل أية حالة مشتبه بإصابتها بفيروس ''كورونا''

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - أكّد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد زاهر الاحمدي، في تصريح لـ(وات)، اليوم الخميس، عدم تسجيل أية حالة مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" بالجهة إلى حدّ الآن.
وذكر، في هذا الصدد، إلى أنه تم إخضاع 16 شخصا لإجراءات العزل الصحي بمنازلهم بعد عودتهم من إيطاليا على متن باخرة، وذلك تنفيذا للخطّة الوطنية التي أقرتها وزارة الصحة للتوقي من هذا الفيروس .
وأوضح، أن مختلف الادارات الجهوية المعنية قد شرعت منذ أيام في اتخاذ العديد من الاجراءات الخاصة بتحسيس أعوانها، إلى جانب عامة المواطنين بخطورة الاصابة بهذا الفيروس وطرق الوقاية منه، علاوة على تعزيز المراقبة على المسافرين الواردين على الولاية من البلدان التي أعلنت تسجيل إصابات بها وخاصة منها ايطاليا والصين وإيران وكوريا الجنوبية.
وأكد ذات المصدر، أنه تم تعزيز قدرات المخابر بالجهة وتحسين القدرات اللوجستية بمختلف المؤسسات الصحية وخاصة المستشفى الجهوي، والتشديد على عزل الحالات المشتبه بها واجراء التحاليل المخبرية اللازمة.
ولاحظ، أن الادارة الجهويّة للصحة قامت بالعديد من الحملات التحسيسية ونظمت ملتقيات تكوينية لفائدة أعوانها ولعديد المؤسسات العمومية الاخرى، على غرار مركز التكوين المهني، والمركز المندمج للشباب والطفولة، والسجن المدني، بالإضافة الى جملة من المؤسسات التربوية.
وات - أكّد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد زاهر الاحمدي، في تصريح لـ(وات)، اليوم الخميس، عدم تسجيل أية حالة مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" بالجهة إلى حدّ الآن.
وذكر، في هذا الصدد، إلى أنه تم إخضاع 16 شخصا لإجراءات العزل الصحي بمنازلهم بعد عودتهم من إيطاليا على متن باخرة، وذلك تنفيذا للخطّة الوطنية التي أقرتها وزارة الصحة للتوقي من هذا الفيروس .
وأوضح، أن مختلف الادارات الجهوية المعنية قد شرعت منذ أيام في اتخاذ العديد من الاجراءات الخاصة بتحسيس أعوانها، إلى جانب عامة المواطنين بخطورة الاصابة بهذا الفيروس وطرق الوقاية منه، علاوة على تعزيز المراقبة على المسافرين الواردين على الولاية من البلدان التي أعلنت تسجيل إصابات بها وخاصة منها ايطاليا والصين وإيران وكوريا الجنوبية.
وأكد ذات المصدر، أنه تم تعزيز قدرات المخابر بالجهة وتحسين القدرات اللوجستية بمختلف المؤسسات الصحية وخاصة المستشفى الجهوي، والتشديد على عزل الحالات المشتبه بها واجراء التحاليل المخبرية اللازمة.
ولاحظ، أن الادارة الجهويّة للصحة قامت بالعديد من الحملات التحسيسية ونظمت ملتقيات تكوينية لفائدة أعوانها ولعديد المؤسسات العمومية الاخرى، على غرار مركز التكوين المهني، والمركز المندمج للشباب والطفولة، والسجن المدني، بالإضافة الى جملة من المؤسسات التربوية.
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Par:sarramba (France )
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