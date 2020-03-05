سيدي بوزيد: تظاهرة بعنوان ''امراة واعية...شعب مزدهر'' بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظّم، اليوم الخميس، الاتحاد الجهوي للمرأة بسيدي بوزيد تظاهرة بعنوان "امراة واعية ... شعب مزدهر"، خصّصت لتكريم المرأة في الجهة لنضالاتها المستمرة، وفق ما ذكرته النائبة الجهوية لاتحاد المرأة، حياة عمامي، في تصريح لـ"وات".
وأضافت عمامي أن هذه التظاهرة مثّلت لقاء تحسيسيا حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، خاصة منهن العاملات في الوقت الراهن الذي تشهد فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أزمة كبيرة وغيابا تاما للدولة وتكرر لحالات الطرد التعسفي في صفوف النساء، وفق تقديرها.
وأكدت، في ذات السياق، على ضرورة العمل المشترك بين مختلف الاطراف المتدخلة في الموضوع لتحسين قوانين العمل حتى تكون أكثر صرامة في فرض حقوق النساء خاصة.
وتخلّلت اللقاء مداخلة من تقديم المحامي، نجيب خصخوصي، تضمّنت تعريفا بعقود الشغل، وكيفية إبرامها، والحق في العمل، والقوانين التي تضمن حقوق العامل، ومختلف المرجعيات القانونية لحق العمل، وامثلة عن الانتهاكات الموجودة في تونس.
وانتظمت التظاهرة بحضور عدد من عاملات النسيج (50عاملة) المطرودات تعسفيا من أحد المعامل المنتصبة بالجهة واللاتي تعانين من البطالة منذ شهرين، حيث عبّرن عن استنكارهن الشديد لما تعرضن له من تعسف إثر تعمد صاحب المصنع طردهن بعد 20 سنة من العمل، وعدم تمكنهن من استرجاع عملهن ولا حقوقهن.
وات - بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظّم، اليوم الخميس، الاتحاد الجهوي للمرأة بسيدي بوزيد تظاهرة بعنوان "امراة واعية ... شعب مزدهر"، خصّصت لتكريم المرأة في الجهة لنضالاتها المستمرة، وفق ما ذكرته النائبة الجهوية لاتحاد المرأة، حياة عمامي، في تصريح لـ"وات".
وأضافت عمامي أن هذه التظاهرة مثّلت لقاء تحسيسيا حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، خاصة منهن العاملات في الوقت الراهن الذي تشهد فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أزمة كبيرة وغيابا تاما للدولة وتكرر لحالات الطرد التعسفي في صفوف النساء، وفق تقديرها.
وأكدت، في ذات السياق، على ضرورة العمل المشترك بين مختلف الاطراف المتدخلة في الموضوع لتحسين قوانين العمل حتى تكون أكثر صرامة في فرض حقوق النساء خاصة.
وتخلّلت اللقاء مداخلة من تقديم المحامي، نجيب خصخوصي، تضمّنت تعريفا بعقود الشغل، وكيفية إبرامها، والحق في العمل، والقوانين التي تضمن حقوق العامل، ومختلف المرجعيات القانونية لحق العمل، وامثلة عن الانتهاكات الموجودة في تونس.
وانتظمت التظاهرة بحضور عدد من عاملات النسيج (50عاملة) المطرودات تعسفيا من أحد المعامل المنتصبة بالجهة واللاتي تعانين من البطالة منذ شهرين، حيث عبّرن عن استنكارهن الشديد لما تعرضن له من تعسف إثر تعمد صاحب المصنع طردهن بعد 20 سنة من العمل، وعدم تمكنهن من استرجاع عملهن ولا حقوقهن.
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Par:sarih (Tunisia )
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