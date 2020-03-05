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أريانة: حجز 1820 كمامة صحية مجهولة المصدر بروّاد

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة، اليوم الخميس، من حجز 1820 كمامة صحية مجهولة المصدر لدى شركة مختصة في بيع المواد شبه الطبية بمنطقة روّاد من ولاية أريانة، وفق ما ذكرته مصادر من الادارة الجهوية للتجارة، لـ(وات).

وبيّنت نفس المصادر، أنه تم "ارسال الكمامات المحجوزة الى المصالح المختصة بوزارة الصحة للتحري حول جودتها واجراء التحاليل المخبرية اللازمة بهدف التثبت من مدى مطابقة المنتوج للشروط والمواصفات الصحية الجاري بها العمل".


وتأتي عملية الحجز، حسب أعوان مصلحة الجودة وحماية المستهلك بالادارة الجهوية للتجارة بأريانة، "في اطار تكثيف مصالح المراقبة الاقتصادية لحملاتها الرقابية على المنتوجات لاسيما محلات بيع المواد شبه الطبية.
" وقد تم تحرير محضر عدلي ضد صاحب المؤسسة المخالفة ومواصلة التدقيق معه بشأن مصادر التزود بالمنتوجات شبه الطبية خلال الفترة الحالية، التي تعرف تهافتا كبيرا من قبل المواطنين على الكمامات الصحية للتوقي من فيروس "كورونا".

  
  
  

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