افتتاح فضاء المبادرة النموذجي ''إبْن'' لتطوير روح المبادرة بدوار هيشر من ولاية منوبة

Jeudi 05 Mars 2020



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- تم اليوم الخميس افتتاح فضاء المبادرة النموذجي "ابْن" بالمنطقة الصناعية قصر السعيد 2 بدوار هيشر من ولاية منوبة، المحدث في إطار مشروع الادماج الاقتصادي للشّباب الذي خصص له البنك الدولي للانشاء والتعمير تمويلات بقيمة 60 مليون دينار.وأبرز وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج خلال اشرافه على تدشين هذا الفضاء بحضور والية منوبة رجاء الطرابلسي والمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا جيسكو هنتشل، أهمية فضاء المبادرة النموذجي "ابن" لتطوير روح المبادرة وتكوين ومرافقة باعثي المشاريع بدوارهيشر، المدرج ضمن مشروع الادماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" الذي يمتد تنفيذه من 2018 الى 2025 بهدف إرساء مقاربة مندمجة لتحسين فرص التشغيل لدى الشباب في منوبة وست ولايات أخرى.وأشار الى ان برنامج "مبادرون" يهدف أساسا الى تشجيع الشباب على دعم المبادرات الفردية واحداث المؤسسات الصغرى مع إدماج الشباب الأقل حظا في سوق الشغل إذ سيشمل مبدئيا 150 شابا وشابة من المنطقة على ان يستهدف لاحقا حوالي 10 آلاف منتفع ممن يواجهون صعوبات اقتصادية أو إجتماعية، فضلا عن دعم حوالي 300 مؤسسة صغرى ومتوسطة بتوسيع دورها في الانتدابات والمساهمة في جهود الدولة للنهوض بالعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل ودعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشّة.من جهته أفاد رئيس مشروع "مبادرون" جمال الدين شيحة أنه وقع الاختيار على 150 شابا وشابة من جملة 938 مرشحا ومترشحة قدموا مطالب للانتفاع بهذا البرنامج، وذلك باعتماد مقاييس التنقيط وعبر معايير الأقدمية في البطالة والحالة الاجتماعية بناء على معطيات السجل الوطني للعائلات المعوزة.وأشار إلى أن المنتفعين يختارون بين مسارين اما التشغيل المؤجر أو المبادرة الخاصة ويحظى من اختار الانتصاب للحساب الخاص بالتكوين والمرافقة بفضاء المبادرة النموذجي الجديد "إبن" لمدة 12 شهرا مع الحصول على منحة طيلة تلك الفترة.ويوفر مركز "ابن" خبراء ومختصّين في مجال تنمية روح المبادرة سيرافقون اصحاب افكار المشاريع بداية من تحديد فكرة المشروع إلى ما بعد بعث المشروع، وفق شيحة.كما سيتمّ اعتماد تقنيات وآليّات جديدة في التّكوين في مجال بعث المشاريع والتصرّف والمجالات التقنية وتنظيم لقاءات دوريّة بين باعثي المشاريع والمستثمرين بالجهة وإنجاز نماذج مصغّرة لمشاريعهم.يذكر أنّ التّجربة النّموذجيّة لمشروع الادماج الاقتصادي للشّباب "مبادرون" كانت قد انطلقت منذ أكتوبر 2019 بدوّار هيشر بولاية منّوبة وسيتم في مرحلة ثانية تنفيذ المشروع ببقيّة الولايات المعنية وهي منّوبة وجندوبة والقيروان والقصرين وصفاقس في مرحلة أولى وسليانة وقبلي في مرحلة ثانية، وهي ولايات تم اختيارها، حسب نفس المصدر، وفق معايير اجتماعية واقتصادية تتمثل خصوصا في الضعف الاقتصادي والاجتماعي للمنتفعين والتحديات المرتبطة بالإقصاء الاجتماعي والمهني وباعتماد نسبة الفقر ومؤشر التنمية الجهوية.ن ع