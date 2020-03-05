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قفصة: المجلس البلدي بالرديف يعقد دورته العادية الاولى لسنة 2020 للنظر في المشاريع المبرمجة بالمنطقة

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - عقد المجلس البلدي بالرديف من ولاية قفصة، الثلاثاء 3 مارس الجاري، دورته العادية الاولى بعنوان سنة 2020 ، للنظر في عدة مسائل، من أهمّها المشاريع المدرجة ضمن برنامج الاستثمارات البلدية لسنتي 2019 و2020 والمقدّرة بواحد مليون و36 ألف دينار.

وحسب رئيس هذه البلدية، أحمد الطبّابي، فإنّ الاعتمادات المرصودة للبلدية في إطار البرنامج الاستثماري لسنة 2019 ، لم تصرف لأسباب تتعلّق بإشكاليات ذات طابع إداري، مبيّنا أنّ الاستعدادات جارية حاليا لإطلاق دفعة من المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج.


ومن بين هذه المشاريع، مشروع لتوسعة وتجديد شبكة التنوير العمومي بعدّة أحياء بالمنطقة البلدية بكلفة 350 ألف دينار، وهو مشروع تستعدّ البلدية لإعلان طلب العروض الخاصّ به.
كما تنتظر بلدية الرديّف، إنهاء الاختبارات الفنّية لبناية قصر البلدية قبل أن تعدّ الملفّ الفنّي والهندسي الخاصّ بمشروع تهيئة هذا المبنى وتحسينه بكلفة 360 ألف دينار، وهو أيضا من المشاريع المبرمجة بعنوان سنة 2019.
وتتمثّل أهمّ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري البلدي للسنة الجارية 2020، في إقتناء تجهيزات ومعدّات للنظافة بكلفة 191 ألف دينار، وتوسعة شبكة مياه الشرب بمنطقة تبديت بكلفة 100 ألف دينار، بالاضافة إلى مشروع بناء نواة لدائرة بلدية بنفس هذه المنطقة لتقريب الخدمات البلدية الادارية من المواطنين وذلك بكلفة 125 ألف دينار.
وتسعى بلدية الرديف هذا العام إلى تحيين مثال التهيئة العمرانية الخاص بالمنطقة البلدية، وهو مشروع قيد الدراسة، حسب ما أوضحه رئيس البلدية لوكالة تونس إفريقيا للانباء.

  
  
  

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