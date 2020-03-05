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مدنين: إخضاع 11 شخصا من ركاب الباخرة التي أقلت أول مصاب بفيروس ''كورونا'' للعزل الصحي

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - ارتفع، اليوم الخميس، عدد الأشخاص الذين تم إخضاعهم للعزل الصحي بولاية مدنين، من 9 إلى 11 شخصا من اعمار متفاوتة، دون أن تظهر عليهم أعراض الاصابة بفيروس "كورونا"، وفق ما ذكره كاهية مدير الصحة الاساسية بالمندوبية الجهوية للصحة، الدكتور زايد العنز.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن هؤلاء الاشخاص كانوا من بين مسافري الباخرة القادمة من ايطاليا والتي كان على متنها المصاب الاول بفيروس "كورونا" الذي سجلته تونس، مبيّنا أن هذا القرار يندرج ضمن إجراءات التوقّي وفي إطار تطبيق التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة في هذا الخصوص، علما وأنه سيتم التواصل معهم لمتابعة حالاتهم.
وأشار الدكتور العنز، أنه لم يتم اخضاع أية حالة من الأفراد الـ11 إلى التحليل المخبري، نظرا لعدم ظهور أعراض عليهم، لافتا الى أن من بينهم رضيع وأشخاص أجانب.


يذكر، أنه تم يوم أمس الأربعاء، وضع 9 أشخاص في العزل الصحي الذاتي، دون أن تظهر عليهم أية أعراض إصابة بفيروس "كورونا"، وذلك على خلفية قدومهم على متن الباخرة القادمة من ايطاليا والتي أقلت أول حالة إصابة بهذا الفيروس الى بلادنا.

  
  
  

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