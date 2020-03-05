شبيبة القيروان - نورالدين النابلي يخلف رفيق المحمدي

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - اعلنت الهيئة المديرة لشبيبة القيروان اليوم الخميس عن توصلها الى اتفاق رسمي مع المدرب نور الدين النابلي للإشراف على تدريب فريق أكابر كرة القدم الى نهاية الموسم الحالي وذلك خلفا للمدرب رفيق المحمدي.
ويذكر ان فريق الشبيبة يعد من الفرق المهددة بالنزول الى الرابطة الثانية ذلك انه يحتل المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة متقدما بفارق نقطتين على نجم المتلوي صاحب المركز الاخير ونقطة واحدة على النادي البنزرتي الذي يحتل المركز قبل الاخير.
وات - اعلنت الهيئة المديرة لشبيبة القيروان اليوم الخميس عن توصلها الى اتفاق رسمي مع المدرب نور الدين النابلي للإشراف على تدريب فريق أكابر كرة القدم الى نهاية الموسم الحالي وذلك خلفا للمدرب رفيق المحمدي.
ويذكر ان فريق الشبيبة يعد من الفرق المهددة بالنزول الى الرابطة الثانية ذلك انه يحتل المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة متقدما بفارق نقطتين على نجم المتلوي صاحب المركز الاخير ونقطة واحدة على النادي البنزرتي الذي يحتل المركز قبل الاخير.
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Par:karimyousef (France )
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