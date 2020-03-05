دعم التعاون بين وزارة الصحة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الحماية من الأشعة

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - تمحورت المحادثات التي جمعت اليوم الخميس 5 مارس 2020 وزير الصحة عبد اللطيف المكي بمقرّ الوزارة بعدد من الخبراء التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مزيد دعم منظومة إدارة المواد النووية وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد حضر هذا الاجتماع بالخصوص الدكتورة لطيفة بن عمران المديرة العامة للمركز الوطني للحماية من الأشعة والدكتور عادل الطرابلسي المدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.
باب نات - تمحورت المحادثات التي جمعت اليوم الخميس 5 مارس 2020 وزير الصحة عبد اللطيف المكي بمقرّ الوزارة بعدد من الخبراء التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مزيد دعم منظومة إدارة المواد النووية وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد حضر هذا الاجتماع بالخصوص الدكتورة لطيفة بن عمران المديرة العامة للمركز الوطني للحماية من الأشعة والدكتور عادل الطرابلسي المدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.
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Par:lazaro (Tunisia )
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