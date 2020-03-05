بنزرت: تأثير إيجابي للأمطار الأخيرة على موسم الزراعات الكبرى

Jeudi 05 Mars 2020



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وات

- شهدت ولاية بنزرت منذ بداية الاسبوع الجاري نزول كميات هامة من الأمطار بعد انحباس طيلة شهري جانفي وفيفري الماضيين، بمعدل 38 مم على مستوى كامل الولاية، وفق ما افادت به المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية انجي الدقي حنيني (وات).واوضحت حنيني أن أهم التساقطات سجلت خلال يومي 2و3 مارس الجاري، وكان أعلاها بمعتمدية بنزرت الشمالية بمعدل 60 مم وأدناها بمعتمدية غزالة في حدود 17 مم، ليصبح معدل كميات الأمطار المسجلة بالولاية منذ انطلاق موسم الامطار والى حدود يوم امس، ما يوازي 377 مم أي ما يمثل نسبة 62% مقارنة بالمعدل السنوي، بينما بلغ المعدل في نفس هذه الفترة من السنة الماضية 532 مم أي بنسبة 87 % من المعدل السنوي.وبينت ان كميات الامطار المسجلة ولاسيما يومي 2و3 مارس كان لها تأثير إيجابي على مخزون المياه بالسدود والبحيرات الجبلية وكذلك على منسوب الموائد المائية السطحية منها والعميقة، بالاضافة الى وضع الزراعات الكبرى بكافة مناطق الانتاج خاصة وانها تزامنت مع حاجيات النبتة للماء في فترة بداية التسبيل.وتثمينا لهذه الامطار الهامة، اكدت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على كافة مزارعي الحبوب بمواصلة عمليات العناية والتحضير للارض والغراسات على غرار تقديم اقساط السماد الازوطي و المداواة ضد الاعشاب الضارة والتدخل بالمداواة ضد الامراض الفطرية، وفق ما ذكرته حنيني.