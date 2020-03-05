النجم الساحلي - بوغطاس والحاج محمود يتغيبان عن لقاء اياب ربع نهائي ابطال افريقيا امام الوداد

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - سيتغيب ثنائي النجم الساحلي المدافع زياد بوغطاس ومتوسط الميدان الدفاعي محمد الحاج محمود عن لقاء اياب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم امام الوداد الرياضي المغربي المقرر يوم السبت المقبل على ملعب رادس بداية من الساعة الثامنة ليلا.
واشارت الصفحة الرسمية لفريق جوهرة الساحل على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى ان الثنائي بصدد مواصلة العلاج مضيفة "سيخضع بوغطاس بداية من الاسبوع المقبل الى فحوصات طبية اضافية لتحديد موعد العودة للتدريبات في حين سيجري الحاج محمود فحوصات يوم السبت المقبل لتحديد موعد العودة للتمارين".
وكان النجم الساحلي خسر مباراة الذهاب امام الوداد في الدار البيضاء يوم السبت الماضي بهدفين نظيفين.
وات - سيتغيب ثنائي النجم الساحلي المدافع زياد بوغطاس ومتوسط الميدان الدفاعي محمد الحاج محمود عن لقاء اياب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم امام الوداد الرياضي المغربي المقرر يوم السبت المقبل على ملعب رادس بداية من الساعة الثامنة ليلا.
واشارت الصفحة الرسمية لفريق جوهرة الساحل على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى ان الثنائي بصدد مواصلة العلاج مضيفة "سيخضع بوغطاس بداية من الاسبوع المقبل الى فحوصات طبية اضافية لتحديد موعد العودة للتدريبات في حين سيجري الحاج محمود فحوصات يوم السبت المقبل لتحديد موعد العودة للتمارين".
وكان النجم الساحلي خسر مباراة الذهاب امام الوداد في الدار البيضاء يوم السبت الماضي بهدفين نظيفين.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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