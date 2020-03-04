مدنين: وضع 9 أشخاص كانوا على متن باخرة قادمة من إيطاليا في الحجر الصحي الذاتي، دون ظهور أعراض إصابتهم بفيروس كورونا

Mercredi 04 Mars 2020
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وات - تم بولاية مدنين وضع 9 أشخاص في الحجر الصحي الذاتي، دون أن تظهر عليهم أية أعراض إصابة بفيروس كورونا، وذلك كإجراء احتياطي، باعتبارهم كانوا من بين مسافري الباخرة القادمة من إيطاليا والتي كانت على متنها الحالة الأولى التي ثبت أنها تحمل هذا الفيروس في تونس، وفق زايد العنز، كاهية مدير الصحة الأساسية بالمندوبية الجهوية للصحة بولاية مدنين.
وقد تلقت اليوم الأربعاء، الإدارة الجهوية للصحة بمدنين، قائمة في أسماء الأشخاص الذين كانوا على متن تلك الباخرة للإتصال بهم بصفة مستمرة وتوجيههم لاعتماد مختلف الإجراءات الوقائية في مثل هذه الحالة من الإشتباه بالإصابة بالفيروس وخاصة ملازمة غرفهم واعتماد مختلف النصائح الأخرى ذات الصلة.
ويوجد من بين هؤلاء الأشخاص التسعة، رضيع، فيما كان البقية بالخصوص من مواليد سنوات 1952 و1960 و1972 وهم تونسيون وأجانب.
وحسب المسؤول بمندوبية الصحة في مدنين، فإنّ حالة الأشخاص المذكورين لا تستوجب في الوقت الحاضر أخذ عيّنات لهم للتحليل، بسبب عدم وجود لديهم أية أعراض في علاقة بالفيروس، غير أن التواصل معهم يتم باستمرار لمتابعة حالاتهم الصحية.
وات - تم بولاية مدنين وضع 9 أشخاص في الحجر الصحي الذاتي، دون أن تظهر عليهم أية أعراض إصابة بفيروس كورونا، وذلك كإجراء احتياطي، باعتبارهم كانوا من بين مسافري الباخرة القادمة من إيطاليا والتي كانت على متنها الحالة الأولى التي ثبت أنها تحمل هذا الفيروس في تونس، وفق زايد العنز، كاهية مدير الصحة الأساسية بالمندوبية الجهوية للصحة بولاية مدنين.
وقد تلقت اليوم الأربعاء، الإدارة الجهوية للصحة بمدنين، قائمة في أسماء الأشخاص الذين كانوا على متن تلك الباخرة للإتصال بهم بصفة مستمرة وتوجيههم لاعتماد مختلف الإجراءات الوقائية في مثل هذه الحالة من الإشتباه بالإصابة بالفيروس وخاصة ملازمة غرفهم واعتماد مختلف النصائح الأخرى ذات الصلة.
ويوجد من بين هؤلاء الأشخاص التسعة، رضيع، فيما كان البقية بالخصوص من مواليد سنوات 1952 و1960 و1972 وهم تونسيون وأجانب.
وحسب المسؤول بمندوبية الصحة في مدنين، فإنّ حالة الأشخاص المذكورين لا تستوجب في الوقت الحاضر أخذ عيّنات لهم للتحليل، بسبب عدم وجود لديهم أية أعراض في علاقة بالفيروس، غير أن التواصل معهم يتم باستمرار لمتابعة حالاتهم الصحية.
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Par:mandhouj (France )
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