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تاجيل السوبر الافريقي لكرة اليد بين النجم والزمالك الى موعد لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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وات - اعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة اليد يوم الاربعاء عن تاجيل النسخة السابعة والعشرين لكاس السوبر الافريقي بين النجم الساحلي والزمالك المصري التي كانت مقررة يوم 30 مارس الجاري في الجزائر الى موعد لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما تقرر تاجيل النسخة السادسة والثلاثين لكاس افريقيا للاندية الفائزة بالكاس التي كانت مقررة ايضا بالجزائر من 1 الى 10 افريل القادم بمشاركة نادي ساقية الزيت الى اجل غير مسمى لنفس السبب.


يذكر ان السوبر الافريقي كان سيجمع بين النجم الساحلي الفائز بالنسخة الاخيرة لكاس افريقيا للاندية الفائزة بالكاس والزمالك حامل لقب الدورة الفارطة لكاس افريقيا للاندية البطلة من اجل تحديد هوية الفريق الذي سيمثل كرة اليد الافريقية خلال كاس العالم للاندية "سوبر غلوب" التي ستقام بالمملكة العربية السعودية من 6 الى 10 اكتوبر المقبل.

وستتولى الكونفدرالية الافريقية لكرة اليد تحديد الموعد الجديد للمسابقتين (كاس السوبر وكاس افريقيا للاندية الفائزة بالكاس) بعد التنسيق مع الاتحاد الجزائري للعبة.

  
  
  

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