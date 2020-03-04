قاعة رادس تحتضن من 17 الى 21 مارس الدورة الدولية للشبان لتنس الطاولة بمشاركة 26 بلدا

Mercredi 04 Mars 2020



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وات

- تحتضن القاعة متعددة الاختصاصات برادس من 17 الى 21 مارس الجاري الدورة الدولية للشبان لتنس الطاولة للاصاغر والاواسط في صنفي الذكور والاناث.وستشهد هذه الدورة حسب ما اوردته يوم الاربعاء الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لتنس الطاولة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من 26 دولة وهي تونس والجزائر وقطر ومصر واليمن ولبنان والولايات المتحدة الامريكية وروسيا وانقلترا وبلجيكيا وتشيكيا والمانيا واليونان والمجر وجورجيا ومونتينيغرو وهولندا والنرويج وبولونيا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا والهند وتايلاندا وجزر الموريس وبنما.ويأتي تنظيم هذا الحدث العالمي سنة واحدة قبل احتضان تونس بطولة العالم للأواسط 2021 ومباشرة بعد تنظيم كأس افريقيا للفردي "توب 16" والدورة الترشيحية للمنطقة الافريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" التي ضمن في اعقابها الثنائي آدم حمام وفدوى القارصي صعودهما للاولمبياد.