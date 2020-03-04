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القصرين: نتيجة التحاليل المخبرية للمشتبه في حمله لفيروس ''كورونا'' بالجهة كانت سلبية (المدير الجهوي للصحة)

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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وات - أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، مساء اليوم الأربعاء، أن نتيجة التحاليل التي أجريت بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة للمواطن الثاني أصيل الجهة، المشتبه في حمله لفيروس "كورونا"، والذي أعلم أمس عن عودته من إيطاليا بالباخرة التي كانت تقل المصاب الوحيد في تونس بفيروس "كورونا"، كانت سلبية.

وأضاف الشعباني في تصريح ل(وات) أنه رغم ثبوت سلامة المشتبه في إصابته بفيروس "كورونا" المذكور، سيواصل الحجر الصحي بمنزله في مدينة القصرين إلى حين انقضاء مدته المحددة ب14 يوما لمزيد التثبت من سلامته التامة من الفيروس.


وذكر، في سياق متصل، أن 4 أشخاص من أصيلي الجهة يخضعون إلى حدّ اليوم للحجر الصحي الوقائي بمقرات سكناهم (واحد بمدينة تلابت والبقية بمدينة القصرين)، وأن نتائج تحاليل إثنين منهما أثبتت عدم حملهما لفيروس "كورونا"، في انتظار اجراء تحاليل للشخصين الآخرين اللذين تم اخضاعهما اليوم إلى العزل الصحي.
يشار إلى أن مواطنا أصيل الولاية إتصل أمس الثلاثاء بقاعة العمليات الخاصة بالنجدة والإسعاف عبر الرقم 190 للإعلام عن حمله لأعراض فيروس "كورونا"، والذي تبين بعد والتثبت والتحري، أنه بلاغ كاذب، فتم إعلام السلط الأمنية لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

  
  
  

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