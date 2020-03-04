متوفر في تونس... دواء ''كلوغروكين'' له مفعول جيد في التداوي من فيروس كورونا المستجد

Mercredi 04 Mars 2020



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وات

- قال شكري حمودة مدير عام رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، لـ(وات) إن أبحاثا طبية على دواء "كلوغروكين" أثبتت أن له "مفعولا جيدا" في التداوي من فيروس كورونا المستجد.لكنه دعا المواطنين إلى عدم الهلع لاقتناء هذا الدواء وتخزينه لاستعماله وقت الحاجة، مؤكدا بأن هذا الدواء الذي وقع استعماله لمعالجة عدة أمراض على غرار "الروماتيزم" متوفر في تونس وسيتم وصفه فقط في الحالات المرضية عن طريق الأطباء.من جهته قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي ردا على هذ السؤال بأن دواء "كلوغروكين" متوفر بكميات كافية وبأسعار معقولة، مشيرا إلى أنه تم تكليف 3 أساتذة في الطب لمزيد القيام بالبحوث النظرية حول هذا الدواء لاستعماله وقت الحاجة.وكان المدير العام للصيدلية المركزية خليل عموس قال في تصريح لـ(وات) إن مخزون هذا الدواء يصل إلى 3 أشهر، مشيرا إلى أنه هذا الدواء يخفف من عوارض فيروس كورونا المستجد حسب الدكتور فوزي عداد ودراسات أنجزت في الصين.