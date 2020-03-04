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نابل: عدم تسجيل أيّة إصابة بفيروس ''كورونا'' بالجهة وإخضاع 17 شخصا للعزل الذاتي

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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وات - ذكر المدير الجهوي للصحة بنابل، الدكتور عادل حدادي، خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث المنعقدة، اليوم الاربعاء، بمقر الولاية، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" بالجهة إلى حد الآن، مضيفا أنه تم إخضاع 17 شخصا للعزل الذاتي بمنازلهم.
وأوضح، في تصريح لـ(وات)، أن الاشخاص الذّين تم إخضاعهم للعزل الذاتي، لم تظهر عليهم عوارض الإصابة بالفيروس وأن الفرق الصحية تواصل متابعة وضعهم الصحي طيلة 14 يوما ابتداءا من تاريخ العزل، مشيرا الى أن 8 من بينهم عادوا من إيطاليا على متن الباخرة التي أقلت أول مصاب بفيروس "كورونا" بتونس.

من جانبه، بيّن المندوب الجهوي للتربية، نجيب الخراز، أنه تم اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" في صفوف التلاميذ بالمؤسسات التربوية، لافتا إلى أهمية التوعية بتطبيق شروط حفظ الصحة، على غرار تهوئة قاعات التدريس، بالاضافة إلى توفير الماء الصالح للشرب بها خاصة بالمؤسسات الموجودة بالمناطق الريفية.


وفي هذا السياق، أكد الخراز، أنه تم بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، توفير 17573 قطعة "صابون" لفائدة تلامذة الجهة، للتقليص من إمكانية تفشي انتشار هذا الفيروس بالوسط المدرسي.
ودعا والي نابل، محمد رضا مليكة، الى ضرورة التنسيق بين كافّة الهياكل العموميّة المعنيّة للتوقي من انتشار فيروس "كورونا"، من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات الاستباقية، مؤكدا على ضرورة التكثيف من الحملات التحسيسيّة وخاصة بالمؤسسات التربوية لمزيد توضيح إجراءات الوقاية من هذا الفيروس.

  
  
  

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