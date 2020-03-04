المهدية: لا وجود لحالات مؤكدة لمصابين بفيروس ''كورونا'' في الجهة (مصدر طبي)

Mercredi 04 Mars 2020



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وات

- شدّد الدكتور سمير لحول المكلف بمتابعة فيروس كورونا بالمهدية، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ "وات"، على "غياب أي حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على المستوى الجهوي".وبيّن أن الفريق الطبي المختص رفع، أمس الثلاثاء، عينة من شاب "شكت عائلته في إمكانية إصابته بالفيروس" ولا تزال نتائج التحاليل لم تظهر بعد، مبينا أن المعني "يقيم في منزله في معزل عن الجميع".ودعا لحول، في ذات الإطار، أهالي المهدية وكل التونسيين إلى "الحصول على المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية ووسائل الإعلام التي تنشط وفق القانون، وعدم الاعتماد على صفحات التواصل الإجتماعي وصفحات إعلامية موازية وغير قانونية ولا تخضع أخبارها للمصداقية والمهنية".وبيّن المتحدث أن بعض الصفحات تقدّم نفسها على أنها وسيلة إعلام معتمدة و"تتعمد بث الأخبار الزائفة مما يقود الناس إلى التشكيك في المصادر الرسمية ويدخلهم في حالة من الهلع والفزع".وأوصى لحول، في ذات الإطار، كل من يشك في إصابته بفيروس كورونا "أن يلزم منزله دون أن يتنقل إلى المستشفى والاتصال برقم 190 حتى يتم توفير فريق طبي له يعوده على عين المكان وذلك تجنبا لنقل الفيروس إلى الآخرين".