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بنزرت: تنظيم حملات توعويّة وتحسيسية حول التوقي من فيروس ''كورونا'' بعدد من المؤسسات الصناعية

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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وات - تنفيذا لتوصيات اللّجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بنزرت، تمت برمجة جملة من الحملات التوعوية والتحسيسية بعدد من المؤسسات الصناعيّة الكبرى المنتصبة بالجهة، حول التوقّي من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك انطلاقا من يوم غد الخميس، وفق ما ذكره رئيس هذه اللجنة، محمد قويدر، لمراسل (وات) بالجهة.

وبيّن ذات المصدر، أن هذه الحملات التوعويّة تندرج في إطار تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، مشيرا الى أنها ستنطلق بـ"مجمع السلامي" الذي يضم قرابة الـ4000 عامل وعاملة والمنتصب بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل، على أن تتواصل في باقي المؤسسات وذلك بالتعاون مع خلية اليقظة والترصد الطبية وبقية الهياكل المتداخلة.


يشار إلى أنه تم تنظيم حملات توعوية وتحسيسية مماثلة بعدد من المؤسسات التربوية، وقد شهدت إقبالا مكثفا من قبل التلاميذ وأيضا من الاطار التربوي والاداري.
طارق

  
  
  

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