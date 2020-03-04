بنزرت: متابعة مركزية لمجمل مشاريع وبرامج منظومة المحيطين التنموي و البيئي السليم بالجهة

Mercredi 04 Mars 2020



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وات

- مثّل موضوع متابعة وتسريع إنجاز مجمل المشاريع والبرامج الخاصة بالمنظومة البيئية والتنموية في ولابة بنزرت أبرز محاور جلسة العمل الملتئمة، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الوكالة الوطنية لحماية المحيط بحضور الرئيس المدير العام للوكالة، محمد بودن، وعن ولاية بنزرت رئيس المجلس الجهوي للتنمية والي الجهة محمد قويدر.واعتبر والي بنزرت، في تصريح لمراسل (وات)، أن الجلسة كانت إيجابية على مستوى الإضافات النوعية والكمية الداعمة للمنظومة البيئية السليمة والتنموية الناجعة بالجهة، حيث تم الاتفاق مع ادارة الوكالة بإفراد ملفات الاستثمار بالمنطقة الصناعية بسجنان باجراءات استثنائية في ما يتعلق بدراسة المؤثرات البيئية، بما من شأنه تشجيع واستقطاب أكثر ما يمكن من باعثين، مع العلم أن المنطقة الصناعية كانت شهدت بفضل تعاون الجهة والوكالة وبقية المتدخلين انتصاب مؤسستين مختصتين في تحويل الحليب والاجبان.كما تم، بالمناسبة، التعهد بإعادة النظر في عدد من الملفات التنموية الواردة على الوكالة لفض إشكاليات المعطل منها على غرار مشروع بعث مسلخ جهوي للدواجن بسجنان، والعمل على تسريع ملف إنجاز محطتي التطهير بسجنان وأوتيك، وإتمام إجراءات إعلان طلب العروض الخاص بمشروع ربط المنطقة الصناعية بالعزيب من معتمدية منزل جميل بشبكة التطهير في أقرب الاجال.كما تم الاتفاق على تنظيم جلسة عمل مركزية بوزارة البيئة من أجل فض إشكالية المصرف البحري الخاص بالمياه المعالجة بمحطة التطهير بعوسجة من معتمدية غار الملح، والتنسيق مع ديوان البحرية التجارية والموانئ قصد اقتراح مواقع بديلة لرواسب عملية جهر الرصيف البترولي بجرزونة والالتزام بقرارات جلسة العمل الجهوية الخاصة بالملف المنعقدة بمقر الولاية الاسبوع الفارط، والنظر في الإمكانيات المتاحة في هذا المستوى أو اللجوء إلى اعتماد الموقع البحري المصادق عليه في إطار الدراسة الاستراتيجية عوضا عن الموقع الذي أعلن عنه سابقا والمرفوض من جميع الهياكل الرسمية بالجهة والمجتمعية.وأشار الوالي إلى أنه تم خلال الجلسة الاتفاق مع مصالح الوكالة على تكثيف عمليات المراقبة الميدانية بواسطة فريق من الخبراء المعتمدين لكافة المؤسسات الملوثة بالجهة، وتوجيه نتائج ومقترحات الخبراء للمصالح المسؤولة لاتخاذ الإجراءات المستوجبة، والتأكيد على فض إشكاليات الفحم البترولي نهائيا بالجهة، وتحمل كل طرف لمسؤولياته في هذا الملف من خلال تعهد الوكالة بإرسال فريق خبير للمتابعة الميدانية قبل اتخاذ الإجراءات الواجب.يشار إلى أن الجلسة انعقدت بحضور ممثلي المصالح المركزية لديوان التطهير، والمدير الجهوي للتنمية، عبد اللطيف حميد، والمدير الجهوي للوكالة، منور الضاوي، والمدير الجهوي لديوان التطهير، حمادي القبطني، ورؤساء بلديات عوسجة، أسد الذوادي، والعالية، حمادي بن سالم، ومنزل جميل، نزيهة قداسة، وسجنان محمد علي المعلاوي، رفقة ثلة من ممثلي المصالح والإدارات المتداخلة المركزية للوكالة إلى جانب عضو مجلس نواب الشعب ابتهاج بن هلال.