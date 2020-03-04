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المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية يدعو المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة إلى الانخراط في الإضراب النسائي العالمي يوم 8 مارس الجاري

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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وات - دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، كل المنظمات والجمعيات المدافعة عن الحقوق الإنسانية للنساء الى الانخراط في الإضراب النسائي العالمي يوم 8 مارس الجاري الذي دعت إليه الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس من كل سنة.

وطالب المنتدى هذه المنظمات إلى توشيح أنشطتها المبرمجة في هذه المناسبة بشعار "عندما تضرب النساء يتوقف العالم"، فضلا عن حمل الشارة الحمراء في هذا اليوم وخلال كل الأنشطة في شهر مارس.


وأكد المنتدى أن انخراط المنظمات والجمعيات في هذا الإضراب من شانه ان يكرس الانخراط اللامشروط في مناصرة قضايا المرأة ورفض كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء ولجرائم التحرش الجنسي التي تطال المرأة بشكل يومي كما يعد تأكيدا على مطلب المساواة التامة بين المرأة والرجل والتصدي إلى عنف السياسات النيوليبرالية.
ودعا المنتدى الى جعل يوم 8 مارس 2020 يوما للإضراب النسوي وللتضامن مع النساء في كل مناطق العالم، دفاعا عن مطالبهن الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ورفضا لكل أشكال العنف التي تطالهن في الأماكن العامة والخاصة، واسماعا لأصواتهن ضد كل أشكال التمييز والقهر والقمع المسلط عليهن.

  
  
  

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