وزير الصحّة يؤكّد على ضمان إنتاج كلّ مؤشّرات الهدف الثّالث من أهداف التّنمية المستدامة 2030 المتعلّقة بالصحّة

Mercredi 04 Mars 2020



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باب نات

- انتظم صباح اليوم الأربعاء 2 مارس 2020 بمقرّ المكتب الدّائم لمنظمّة الصحّة العالميّة بتونس فعاليات اليوم العلمي حول إعداد مؤشّرات الهدف الثّالث من أهداف التّنمية المستدامة في أفق 2030 الذّي خصّص للصحّة تحت عنوان "ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحّية وبالرّفاه لجميع الأعمار".ولدى إشرافه على الجلسة الافتتاحيّة لهذا الملتقى، أبرز وزير الصحّة الدّكتور عبد اللطيف المكّي الأهمّية القصوى لمؤشّرات النّظام الصحّي لضمان حسن الأداء والحوكمة الرّشيدة وأخذ القرار السّياسي والتّخطيط الاستراتيجي مؤكّدا على استعداد الوزارة لبذل كلّ الجهود لدعم مصالحها المختصّة وتعزيز التّعاون مع جميع المتدخّلين في القطاع الصحّي حتّى يتحقّق إنتاج كلّ مؤشّرات الهدف الثّالث من أهداف التّنمية المستدامة.