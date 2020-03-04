   Kadhem Essaher - بعد الحب  

وزير الصحّة يؤكّد على ضمان إنتاج كلّ مؤشّرات الهدف الثّالث من أهداف التّنمية المستدامة 2030 المتعلّقة بالصحّة

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
قراءة: 0 د, 33 ث

باب نات - انتظم صباح اليوم الأربعاء 2 مارس 2020 بمقرّ المكتب الدّائم لمنظمّة الصحّة العالميّة بتونس فعاليات اليوم العلمي حول إعداد مؤشّرات الهدف الثّالث من أهداف التّنمية المستدامة في أفق 2030 الذّي خصّص للصحّة تحت عنوان "ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحّية وبالرّفاه لجميع الأعمار".




ولدى إشرافه على الجلسة الافتتاحيّة لهذا الملتقى، أبرز وزير الصحّة الدّكتور عبد اللطيف المكّي الأهمّية القصوى لمؤشّرات النّظام الصحّي لضمان حسن الأداء والحوكمة الرّشيدة وأخذ القرار السّياسي والتّخطيط الاستراتيجي مؤكّدا على استعداد الوزارة لبذل كلّ الجهود لدعم مصالحها المختصّة وتعزيز التّعاون مع جميع المتدخّلين في القطاع الصحّي حتّى يتحقّق إنتاج كلّ مؤشّرات الهدف الثّالث من أهداف التّنمية المستدامة.

  
  
  

cadre-70ebd269f48663aebe77420d70981e64-2020-03-04 12:23:51






0 de 0 commentaires pour l'article 199144



En continu

الأربعاء 04 مارس 2020 | 9 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:45 18:19 15:46 12:38 06:46 05:20
15°
 15° % 58 :الرطــوبة
تونــس 11°
11.8 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-1121°-919°-1115°-715°-10
  • Avoirs en devises
    19080,7

  • (4 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 mars)   1193,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583324915|199144 568|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires