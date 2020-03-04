نصاف بن علية: أنهى 623 شخصا فترة العزل الصحي الذاتي ولا زال 996 آخرين تحت المراقبة

Mercredi 04 Mars 2020
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وات - أفادت نصاف بن علية رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اليوم الاربعاء أنه تم الى غاية 3 مارس الجاري متابعة 1619 شخصا لا زال 996 منهم تحت المراقبة في حين أنهى 623 آخرين فترة العزل الصحي الذاتي المقدرة بأسبوعين الموافق لفترة حضانة الفيروس.
وأضافت نصاف بن علية خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته وزارة الصحة اليوم حول الشراكة مع الاعلاميين في مجال ادارة الأزمات الصحية أن العدد ارتفع بسبب قدوم بعض البواخر من إيطاليا.
ولفتت بن علية الى أن المخابر المرجعية قامت منذ 22 جانفي الماضي والى غاية اليوم بتحليل 52 عينة من بينها الحالة المؤكدة وهنالك الآن 12 عينة أخرى في المخبر المرجعي بشارل نيكول وهم من العائدين من المناطق الموبوؤة ولهم أعراض أو من الأشخاص الذين اختلطوا بأشخاص عائدين من بؤر ولهم أعراض مشددة على أنه هنالك عدة تحاليل ستخرج اليوم وسيتم الإعلان عنها في الإبان.
كما تحدثت المسؤولة خلال هذا اللقاء الإعلامي الذي خصص لتقديم مراحل تعاطي وزارة الصحة مع أزمة فيروس كورونا المستجد منذ انطلاقها في شهر ديسمبر 2019 عن أربع بؤر بلغ فيها الحد حتى العدوى المجتمعية وهي الصين وكوريا الجنوبية وايران وايطاليا.
وات - أفادت نصاف بن علية رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اليوم الاربعاء أنه تم الى غاية 3 مارس الجاري متابعة 1619 شخصا لا زال 996 منهم تحت المراقبة في حين أنهى 623 آخرين فترة العزل الصحي الذاتي المقدرة بأسبوعين الموافق لفترة حضانة الفيروس.
وأضافت نصاف بن علية خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته وزارة الصحة اليوم حول الشراكة مع الاعلاميين في مجال ادارة الأزمات الصحية أن العدد ارتفع بسبب قدوم بعض البواخر من إيطاليا.
ولفتت بن علية الى أن المخابر المرجعية قامت منذ 22 جانفي الماضي والى غاية اليوم بتحليل 52 عينة من بينها الحالة المؤكدة وهنالك الآن 12 عينة أخرى في المخبر المرجعي بشارل نيكول وهم من العائدين من المناطق الموبوؤة ولهم أعراض أو من الأشخاص الذين اختلطوا بأشخاص عائدين من بؤر ولهم أعراض مشددة على أنه هنالك عدة تحاليل ستخرج اليوم وسيتم الإعلان عنها في الإبان.
كما تحدثت المسؤولة خلال هذا اللقاء الإعلامي الذي خصص لتقديم مراحل تعاطي وزارة الصحة مع أزمة فيروس كورونا المستجد منذ انطلاقها في شهر ديسمبر 2019 عن أربع بؤر بلغ فيها الحد حتى العدوى المجتمعية وهي الصين وكوريا الجنوبية وايران وايطاليا.
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Par:sarramba (France )
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