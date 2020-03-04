بنزرت: إخضاع 16 مواطنا من العائدين على متن الباخرة التي اقلت اول مصاب بفيروس كورونا للعزل الذاتي

Mercredi 04 Mars 2020
قراءة: 0 د, 36 ث
وات - تم، مساء أمس الثلاثاء، إخضاع 16 مواطنا من ولاية بنزرت، من العائدين من إيطاليا يوم 27 فيفري الفارط على متن الباخرة التي أقلت أول مصاب بفيروس "كوررونا"(في تونس)، للعزل الذاتي بمنازلهم، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة جمال الدين السعيداني، ل(وات).
وأضاف المصدر ذاته، أنه لم تظهر على هؤلاء المواطنين أية علامة من علامات الاصابة بفيروس "كورونا"، وهم في صحة جيدة، واشار إلى أنه تم تقديم النصائح لهم لمساعدتهم على توخي الحذر، وتنفيذ خطة العزل لمدة 14 يوما.
يذكر أن خلية اليقضة والترصد الطبية المنبثقة عن اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، سخرت الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لتعزيز الرقابة على مختلف المعابر ولاسيما منها البحرية بالجهة، إلى جانب تقديم التوعية خاصة للمكلفين بالمراقبة والتدخل.
طارق
وات - تم، مساء أمس الثلاثاء، إخضاع 16 مواطنا من ولاية بنزرت، من العائدين من إيطاليا يوم 27 فيفري الفارط على متن الباخرة التي أقلت أول مصاب بفيروس "كوررونا"(في تونس)، للعزل الذاتي بمنازلهم، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة جمال الدين السعيداني، ل(وات).
وأضاف المصدر ذاته، أنه لم تظهر على هؤلاء المواطنين أية علامة من علامات الاصابة بفيروس "كورونا"، وهم في صحة جيدة، واشار إلى أنه تم تقديم النصائح لهم لمساعدتهم على توخي الحذر، وتنفيذ خطة العزل لمدة 14 يوما.
يذكر أن خلية اليقضة والترصد الطبية المنبثقة عن اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، سخرت الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لتعزيز الرقابة على مختلف المعابر ولاسيما منها البحرية بالجهة، إلى جانب تقديم التوعية خاصة للمكلفين بالمراقبة والتدخل.
طارق
En continu
- Hier 22:11 الجزائر.. ارتفاع مصابي ''كورونا'' إلى 8
- Hier 21:08 السيد القائد الرفيق زهير
- Hier 21:02 المنشور 108
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:45
|18:19
|15:46
|12:38
|06:46
|05:20
|
16°
|18°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
10.8 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|18°-11
|21°-9
|19°-11
|15°-7
|15°-10
Follow @babnet_Tunisie
(109 455) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 666) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 413) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 353) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 096) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 54 022) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 705) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 745) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 370) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 731) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 220) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 398) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 981) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 706) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 43 226) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 42 360) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 40 881) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 39 024) لقد عرّاها تماما...
( 37 022) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 34 809) صورة مخجلة من ساحل العاج: تونسي يص
Par:sarramba (France )
Sur: بعد أن عزله قيس سعيد من وزارة الخارجية، الأمم المتحدة تتجه لتعيين خميس الجهيناوي مبعوثا خاصا بليبيا