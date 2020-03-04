أستراليا..ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 41 حالة

Mercredi 04 Mars 2020
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مالبورن - بلغ عدد الإصابات بفيروس "كورنا الجديد" في أستراليا 41 حالة.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن وزارة الصحة الاسترالية، الأربعاء، ذكر أن هناك وفاة حدثت جرّاء الإصابة بالفيروس، فيما تماثل 21 آخرون للشفاء.
وأوضح البيان أن بقية المصابين يخضعون للعلاج بالمستشفيات وأن حالاتهم مستقرة.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
مالبورن - بلغ عدد الإصابات بفيروس "كورنا الجديد" في أستراليا 41 حالة.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن وزارة الصحة الاسترالية، الأربعاء، ذكر أن هناك وفاة حدثت جرّاء الإصابة بالفيروس، فيما تماثل 21 آخرون للشفاء.
وأوضح البيان أن بقية المصابين يخضعون للعلاج بالمستشفيات وأن حالاتهم مستقرة.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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Par:mnasser57 (Austria )
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