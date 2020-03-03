نابل: إخضاع 5 من بين العائدين من إيطاليا للعزل الذاتي

Mardi 03 Mars 2020
قراءة: 0 د, 38 ث
وات - تم، يوم الثلاثاء، إخضاع 5 مواطنين أصيلي ولاية نابل عائدين من إيطاليا يوم 27 فيفري الفارط على متن الباخرة التي أقلت أول مصاب بفيروس "كوررونا" في تونس، للعزل الذاتي، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بنابل، عادل حدادي، في تصريح لصحفية (وات).
و أفاد المصدر ذاته، بأن "الأشخاص الخمسة الذي يخضعون للعزل الذاتي، لم تظهر عليهم أية علامة من علامات الاصابة بفيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أنه تم تقديم النصائح لهم لمساعدتهم على توخي الحذر، وتنفيذ خطة العزل إلى ان تنقضي فترة 14 يوما من تاريخ وصولهم إلى تونس.
وأشار إلى أن الجهود متواصلة للاتصال ببقية المسافرين (ثلاثة أشخاص) الذين كانوا على متن نفس الباخرة التي أقلت المواطن الذي ثبت إصابته بفيروس "كورونا"، لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة في الغرض.
وات - تم، يوم الثلاثاء، إخضاع 5 مواطنين أصيلي ولاية نابل عائدين من إيطاليا يوم 27 فيفري الفارط على متن الباخرة التي أقلت أول مصاب بفيروس "كوررونا" في تونس، للعزل الذاتي، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بنابل، عادل حدادي، في تصريح لصحفية (وات).
و أفاد المصدر ذاته، بأن "الأشخاص الخمسة الذي يخضعون للعزل الذاتي، لم تظهر عليهم أية علامة من علامات الاصابة بفيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أنه تم تقديم النصائح لهم لمساعدتهم على توخي الحذر، وتنفيذ خطة العزل إلى ان تنقضي فترة 14 يوما من تاريخ وصولهم إلى تونس.
وأشار إلى أن الجهود متواصلة للاتصال ببقية المسافرين (ثلاثة أشخاص) الذين كانوا على متن نفس الباخرة التي أقلت المواطن الذي ثبت إصابته بفيروس "كورونا"، لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة في الغرض.
En continu
- 21:08 السيد القائد الرفيق زهير
- 21:02 المنشور 108
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:44
|18:18
|15:45
|12:38
|06:47
|05:21
|
15°
|14°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|14°-12
|15°-10
|20°-12
|19°-12
|14°-8
Follow @babnet_Tunisie
(109 363) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 587) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 351) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 173) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 084) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 984) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 677) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 705) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 342) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 709) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 211) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 393) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 968) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 693) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 959) الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى
( 42 343) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 40 805) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 39 245) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 38 821) لقد عرّاها تماما...
( 34 756) صورة مخجلة من ساحل العاج: تونسي يص
Par:RESA67 (France )
Sur:السيد القائد الرفيق زهير