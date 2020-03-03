نابل: إخضاع 5 من بين العائدين من إيطاليا للعزل الذاتي

Mardi 03 Mars 2020



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وات

- تم، يوم الثلاثاء، إخضاع 5 مواطنين أصيلي ولاية نابل عائدين من إيطاليا يوم 27 فيفري الفارط على متن الباخرة التي أقلت أول مصاب بفيروس "كوررونا" في تونس، للعزل الذاتي، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بنابل، عادل حدادي، في تصريح لصحفية (وات).و أفاد المصدر ذاته، بأن "الأشخاص الخمسة الذي يخضعون للعزل الذاتي، لم تظهر عليهم أية علامة من علامات الاصابة بفيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أنه تم تقديم النصائح لهم لمساعدتهم على توخي الحذر، وتنفيذ خطة العزل إلى ان تنقضي فترة 14 يوما من تاريخ وصولهم إلى تونس.وأشار إلى أن الجهود متواصلة للاتصال ببقية المسافرين (ثلاثة أشخاص) الذين كانوا على متن نفس الباخرة التي أقلت المواطن الذي ثبت إصابته بفيروس "كورونا"، لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة في الغرض.