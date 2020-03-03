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في لقائه بمحمّد الغرياني , الغنوشي يؤكّد على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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باب نات - التقى راشد الغنوشي بعد ظهر يوم الثلاثاء 3 مارس 2020 محمّد الغرياني القيادي الدستوري.

ودار خلال اللقاء حديث حول الوضع السياسي العام في البلاد وما تحتاجهُ من مبادارات لتنقية المناخ العام وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.


ووفق بلاغ للبرلمان, أكّد رئيس مجلس نواب الشعب على أهميّة طي صفحة الماضي باستكمال مسار العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة بأسرع الأوقات بما يُسهم في تكريس الوحدة الوطنية ويساعد في تعبئة كل الجهود لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعيّة التي تُواجه البلاد.

وأبرز محمد الغرياني الدور المحوري الذي يضطلع به رئيس مجلس نواب الشعب ومختلف الكتل البرلمانية في تكريس قيم التعايش والمصالحة ونبذ الإقصاء، مؤكدا على أهمية الاستمرار في هذا المسار الضروري لتحقيق النقلة النوعية التي تسمح لبلادنا بالتطلع الى المستقبل الأفضل.

  
  
  

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