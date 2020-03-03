   Om Kalthoum - أقول ايه  

وزير التجهيز يدعو الى استكمال صرف مستحقات مقاولات الاشغال العامة خلال شهر افريل 2020

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
قراءة: 0 د, 24 ث

وات - دعا وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، المنصف سليطي، الى استكمال صرف مستحقات مقاولات الأشغال العامة خلال شهر أفريل 2020 البالغة زهاء 210 مليون دينار.

وترأس سليطي االثلاثاء، جلسة عمل للنظر خصصت لاستعراض ملفات مستحقات مقاولي البناء والاشغال العمومية ومكاتب الدراسات العالقة، وفق بلاغ اصدرته وزارة التجهيز.


وكشفت الوزارة، عن تسديد 150 مليون دينار من مستحقات مقاولات الأشغال العامة على مستوى مركزي وجهوي بحلول مطلع مارس 2020 من إجمالى متخلدات في حدود 360 مليون دينار.

  
  
  

cadre-3211ffe56ee61963a7eafd72d0a6f008-2020-03-03 19:47:48






0 de 0 commentaires pour l'article 199105



En continu

الثلاثاء 03 مارس 2020 | 8 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:18 15:45 12:38 06:47 05:21
15°
 14° % 51 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
14°-1315°-1121°-1219°-1113°-7
  • Avoirs en devises
    19110,7

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   490,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583264592|199105 791|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires