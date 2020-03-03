وزير التجهيز يدعو الى استكمال صرف مستحقات مقاولات الاشغال العامة خلال شهر افريل 2020

Mardi 03 Mars 2020



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وات

- دعا وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، المنصف سليطي، الى استكمال صرف مستحقات مقاولات الأشغال العامة خلال شهر أفريل 2020 البالغة زهاء 210 مليون دينار.وترأس سليطي االثلاثاء، جلسة عمل للنظر خصصت لاستعراض ملفات مستحقات مقاولي البناء والاشغال العمومية ومكاتب الدراسات العالقة، وفق بلاغ اصدرته وزارة التجهيز.وكشفت الوزارة، عن تسديد 150 مليون دينار من مستحقات مقاولات الأشغال العامة على مستوى مركزي وجهوي بحلول مطلع مارس 2020 من إجمالى متخلدات في حدود 360 مليون دينار.