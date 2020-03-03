   Om Kalthoum - حب ايه  

سيدي بوزيد: إخضاع عائلتين عائدتا من ايطاليا يوم 28 فيفري المنقضي لاجراءات الحجر الذاتي

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
قراءة: 0 د, 43 ث

وات - تم، اليوم الثلاثاء، إخضاع عائلتين عائدتا من إيطاليا يوم 28 فيفري المنقضي على متن رحلتين جويتين، لاجراءات الحجر الذاتي، وذلك في إطار التوقي من فيروس "كورونا المستجد، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح لـ(وات).

وبين الاحمدي ان أنه لم تظهر إلى حد الآن أية علامة من علامات المرض على أفراد العائلتين (تتكون الأولى من 5 افراد والثانية من 4 أفراد)، مشيرا إلى أنه تجري حاليا مراقبتهم عبر الهاتف لمدهم بالنصائح اللازمة وتمكينهم من تنفيذ خطة الحجر الصحي المنزلي مع عدم الاقتراب من بقية الأقارب الى ان تنقضي فترة 14يوما من تاريخ حلولهم بتونس.


وأكد انه تم على مستوى جهوي الترفيع في درجة اليقظة، وتأهب اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، وتنظيم جلسة خاصة باللجنة القطاعية بهدف تدعيم مختلف الوسائل التي من شانها المساعدة على توعية المواطن وكشف حالات الاصابة والتعامل معها.

  
  
  

cadre-0e2a241d07eb2444faf935c9a96d2493-2020-03-03 17:33:08






0 de 0 commentaires pour l'article 199102



En continu

الثلاثاء 03 مارس 2020 | 8 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:18 15:45 12:38 06:47 05:21
15°
 15° % 58 :الرطــوبة
تونــس 11°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-1115°-1121°-1219°-1113°-7
  • Avoirs en devises
    19110,7

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   490,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583253631|199102 280|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires