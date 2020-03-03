سيدي بوزيد: إخضاع عائلتين عائدتا من ايطاليا يوم 28 فيفري المنقضي لاجراءات الحجر الذاتي

Mardi 03 Mars 2020



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وات

- تم، اليوم الثلاثاء، إخضاع عائلتين عائدتا من إيطاليا يوم 28 فيفري المنقضي على متن رحلتين جويتين، لاجراءات الحجر الذاتي، وذلك في إطار التوقي من فيروس "كورونا المستجد، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح لـ(وات).وبين الاحمدي ان أنه لم تظهر إلى حد الآن أية علامة من علامات المرض على أفراد العائلتين (تتكون الأولى من 5 افراد والثانية من 4 أفراد)، مشيرا إلى أنه تجري حاليا مراقبتهم عبر الهاتف لمدهم بالنصائح اللازمة وتمكينهم من تنفيذ خطة الحجر الصحي المنزلي مع عدم الاقتراب من بقية الأقارب الى ان تنقضي فترة 14يوما من تاريخ حلولهم بتونس.وأكد انه تم على مستوى جهوي الترفيع في درجة اليقظة، وتأهب اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، وتنظيم جلسة خاصة باللجنة القطاعية بهدف تدعيم مختلف الوسائل التي من شانها المساعدة على توعية المواطن وكشف حالات الاصابة والتعامل معها.