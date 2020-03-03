اسعار العقارات في تونس ارتفعت بنسبة 8،1 بالمائة خلال 2019 بعد تقلصها خلال سنة 2018

Mardi 03 Mars 2020



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وات

- ارتفعت أسعار العقارات في تونس، خلال سنة 2019 ، بنسبة 8،1 بالمائة مما شكل عودة المؤشر الى نسقه المسجل ما قبل سنة 2018، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.وأضاف المعهد، في بيان صحفي حول "مؤشر أسعار العقارات خلال الربع الأخير من سنة 2019"، ان اسعار العقارات ارتفعت بنسبة 3،7 بالمائة بالمقارنة مع الثلاثي الاخير من سنة 2018 لكنها تراجعت بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2019 .واشار المعهد الى ان اسعار العقارات ارتفعت سنة 2019 ، بعد ان شهدت تباطؤا في نسق الارتفاع سنة 2018 نتيجة انخفاض نسق ارتفاع أسعار الشقق والمنازل مقابل استقرار نسبي في اسعارالاراضي.وأرجع المعهد تراجع اسعار العقارات، خلال الربع الاخير من سنة 2019 ، بالمقارنة ، مع الربع الثالث من سنة 2019 ، الى تراجع اسعار المنازل بنسبة 14،1 بالمائة والأراضي السكنية بنسبة 1،5 بالمائة رغم ارتفاع اسعار الشقق بنسبة 1،7 بالمائة.وتباينت مكونات مؤشر اسعار العقارات في تونس، اذ ارتفعت اسعار الشقق خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 بنسبة 14،6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ( زيادة بنسبة 10،1 بالمائة في المعجل للفترة 2014-2018) وسجلت اسعار المنازل ، في المقابل، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 ، تراجعا بنسبة 7،5 بالمائة ( زيادة بنسبة 6،2 بالمائة كمعدل ما بين2015-2019).وتراجع حجم المبادلات العقارية ، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 ، بنسبة 12،3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ( تراجع بنسبة 8،4 بالمائة خلال الربع الثالث).وأرجع المعهد هذا التراجع الى تقلص حجم مبادلات المنازل بنسبة 16،3 بالمائة ومبادلات الاراضي السكنية بنسبة 12،7 بالمائة والشقق بنسبة 9،1 بالمائة.