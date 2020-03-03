   Om Kalthoum - ثورة الشك  

توزر: رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يتابع نجاح مشاريع فردية انتفع بها مجموعة من سكان منطقة دغومس

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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وات - تابع رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الخويني في زيارة عمل أداها اليوم الثلاثاء الى ولاية توزر، مدى نجاح مجموعة من المشاريع انتفع بها سكان منطقة دغومس في إطار مشروع السياحة الايكولوجية.

وتم تمكين 84 منتفعا بقروض عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بقيمة تناهز 324 ألف دينار أمكن من خلالها انجاز مشاريع في مجال تربية الأغنام وخاصة صنف "الدمان" وفي مجال تربية العجول، فضلا عن مشاريع في مجال الصناعات التقليدية وزعت للمرأة الريفية في المنطقة، وتتنزل المشاريع ضمن مشروع السياحة الايكولوجية بمنطقة دغومس، وهي تهدف الى دعم بعض الأنشطة المنتجة وذات الطابع البيئي.


وتم انجاز المشاريع ما بين سنتي 2017 و2019، بحسب الخويني، وتأتي في سياق التشجيع على بعث موارد رزق للعديد من الاسر، وبعث المشاريع المدرة للمداخيل، ولاحظ أن بعض المشاريع الممولة في منطقة دغومس تعلقت بتربية صنف أغنام "الدمان" وهو صنف منتج، كما تم في واحة وادي الكوشة بمعتمدية دقاش متابعة مشاريع تربية الأسماك في أحواض داخل الواحة بالشراكة بين جمعية إيطالية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي حيث وقعت متابعة تغطية الاحواض بشباك لحمايتها من الطيور المهاجرة.

كما تمت معاينة مخزن الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي بتوزر بعد القيام بترميمه وتجديده وذلك اثر تعرضه الى حريق في الأشهر الماضية، وتعرف على مدى استعداد مصالح التضامن الاجتماعي في الجهة للمناسبات القادمة خصوصا شهر رمضان وقدرة المخزن على استيعاب الكميات التي سيقع توفيرها من المساعدات الغذائية وغيرها.

  
  
  

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