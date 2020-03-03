قفصة: صحفيّو ومراسلو وسائل إعلام محلّية ووطنية يحتجون أمام الادارة الجهوية للصحة نتيجة ما اعتبروه حجبا للمعلومة حول فيروس ''كورونا''

Mardi 03 Mars 2020



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وات

- نفّذ، اليوم الثلاثاء، صحفيّون ومراسلون لوسائل إعلام محلّية ووطنية يعملون بولاية قفصة، وقفة إحتجاجية أمام مقرّ الادارة الجهوية للصحة، للتّعبير عن رفضهم "لسياسة التّعتيم وحجب المعلومات والمعطيات المستجدّة الخاصة بفيروس "كورونا" بالمنطقة".وإستنكر المشاركون في هذه الوقفة، التي دعا لها فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين، طريقة تعاطي الادارة الجهوية للصحة والهياكل الصحّية مع الصحفيين والمراسلين بخصوص مستجدّات هذا الفيروس، وخصوصا بعد ثبوت إصابة مواطن أصيل الجهة عاد مؤخرا من إيطاليا .وقال رئيس فرع نقابة الصحفيين بالجنوب الغربي، رمزي أفضال، في تصريح لـ(وات)، أنّ هذه الوقفة تأتي للاحتجاج على "التعتيم عن المعلومة الذي يمارسه المسؤولون على القطاع الصحي بالجهة حول كلّ ما يهمّ مستجدّات فيروس "كورونا"، بما في ذلك نتائج التحاليل للمشتبه بإصابتهم والاجراءات الوقائية الاحترازية الواجب إتخاذها في حال ثبوت إصابات بهذا المرض".وأضاف، أن الصحفي او المراسل والاعلامي عموما، هو في حاجة إلى المعلومة والمادّة الاعلامية الدقيقة من مصادرها كي يتمكن من نقل معلومة صحيحة للناس واحاطتهم بالمستجدّات ذات الصلة بهذا الفيروس، لافتا الى مواجهتم، منذ يوم أمس الاثنين، لصعوبات كبيرة للحصول على المعلومات الصحيحة بخصوص الوضع الصحي للمشتبه بإصابتهم بهذا المرض وثبوت إصابات من عدمها.وعبّر عدد من الصحفيين والمراسلين، عن تمسّكهم بنشر الحقيقة والاخبار الصحيحة، بما يكرّس حقّ الجميع في المعلومة ولاسيما على ضوء حالة الهلع التي بدأت تلوح بوادرها لدى المواطنين وحتى لدى العاملين في القطاع الصحّي.ونبهوا، في هذا الصدد، من أن غياب المعلومة الدقيقة حول هذا الفيروس من قبل المسؤولين عن القطاع الصحة على الصعيد الجهوي، لا يساعد وسائل الاعلام على أداء دورها في الحدّ من تداعيات هذا المرض، فضلا عن انه يغذّي الشائعات والاخبار الزائفة.وقرّر المحتجّون الدخول في إعتصام مفتوح بمقر الادارة الجهوية للصحة بداية من صبيحة يوم غد الاربعاء، في حال إستمرّ تعاطي المسؤولين عن القطاع الصحة بقفصة معهم بخصوص الفيروس بنفس الطريقة .