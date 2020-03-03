بنزرت: خلية اليقظة والترصد الطبية بلجنة تنظيم النجدة تتابع اجراءات مراقبة الأشخاص الوافدين عبر البحر

Mardi 03 Mars 2020



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وات

- عقدت، اليوم الثلاثاء، خلية اليقظة والترصد الطبية باللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ببنزرت المكلفة بمتابعة الوضع في ما يخص فيروس كورونا المستجد، جلسة عمل لمتابعة وتقييم مجمل الاجراءات والتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، ومنها خاصة المتعلقة بمراقبة كل الأشخاص الوافدين على الجهة وبلادنا عبر البحر سواء بميناء بنزرت منزل بورقيبة التجاري أو الميناء الترفيهي.وفي هذا السياق، أوضح المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه تم إخضاع كل الوافدين للمراقبة الصحية عبر الفرق الطبية المكلفة التنسيق مع المصالح المتداخلة الإدارية منها والأمنية.وأكد ذات المصدر أن الوضع الوبائي بالجهة عادي جدا ولم يتم، الى حد اليوم، تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، على حد قوله.