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وزارة التربية تنفي ما راج حول إمكانية تقديم عطلة الربيع بأسبوع

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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وات - نفى المكلف بالإعلام بوزارة التربية محمد الحاج طيب، اليوم الثلاثاء، ما راج عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن إمكانية تقديم عطلة الربيع بأسبوع بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، مؤكدا أن الوضع الصحي الحالي بالبلاد غير خطير ولا يقتضي ذلك.

وأوضح الحاج الطيب في تصريح لـ "وات" إلى أنه إذا ما اقتضت الحاجة اتخاذ مثل هذا القرار فإنه سيكون على مستوى عال أي من طرف الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الصحة.


وفي المقابل أكد الحاج طيب أن وزارة التربية اتخذت جملة من الإجراءات للوقاية لتلافي انتشار فيروس كورونا بالمدارس من ذلك، توفير الماء الصالح للشراب والصابون والسوائل المعقمة في كل المدارس وحث المشرفين عليها على تهوئة وتنظيف قاعات الدروس باستمرار والقيام بتعليق معلقات تحسيسية حول كيفية التوقي من هذا الفيروس.

و أضاف أن وزارة التربية قامت أيضا بالتنسيق مع مندوبياتها الجهوية بتخصيص حصص توعوية موجهة للتلاميذ للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه وتنظيم عدة حملات تحسيسية حول كيفية احترام شروط حفظ الصحة وتوزيع قرص ليزري حول الموضوع ذاته على كافة المدارس.

ولفت الملكف بالإعلام إلى أن وزارة التربية قد أحدثت خلايا يقضة، للتوقي من تفشي فيروس كورونا المستجدّ، بكل المندوبيات الجهوية إلى جانب خلية اليقضة المصغّرة بوزارة التربية والتي تنسق بصفة مستمرة مع خلية الأزمة بوزارة الصحة ، مذكرا بأن الوزارة قامت منذ يوم 3 فيفري الفارط بإصدار منشور للتوقي من فيروس كورونا، تم توزيعه على كل المندوبيات الجهوية للتربية.

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199076

Incuore  (Tunisia)  |Mardi 03 Mars 2020 à 14h 16m |           
هناك اوساخ القاعة تتقرقش من الوسخ أتحدى وزارة الهانة أن تذهب للمعاهد حيث العمالة لا يباشرون عملهم و يكتفون بلهف الشهرية و سيعرفون معاينة أن القاعات ما تمسحتش عندها عامين



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