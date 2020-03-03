حضور أكثر من 12 بلدا في الدورة 19 للمهرجان الدولي ''24 ساعة مسرح دون انقطاع'' بالكاف

Mardi 03 Mars 2020



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وات

- تنعقد الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي 24 ساعة مسرح دون انقطاع بالكاف من 24 إلى 27 مارس الحالي.وتسجّل هذه الدورة مشاركة ما لا يقلّ عن 12 دولة، وفق ما جاء في الورقة التقديمية لهذه التظاهرة المسرحية العريقة.وتتضمّن هذه الدورة برنامجا ثريا ومتنوعا يُراوح بين المسرح والموسيقى والرقص والتجلّيات والفنون التشكيليّة.وتتوزّع العروض على عديد الفضاءات في ولاية الكاف منها المركز ودور الثقافة والمواقع الأثرية وشوارع المدينة وبعض الأحياء الشعبيّة والسّاحات والفضاءات الثقافية الخاصّة.كما تشمل الأنشطة الثقافية فاقدي السند والسجناء والمسنين وتلاميذ المدارس الحدوديّة تكريسا لمبدأ ثقافة القرب والحق في الثقافة.وتنتظم ندوة علمية حول "المسرح وتكنولوجيا المعلومات" يؤثثها ثلة من النقاد والمسرحيين.وتنفتح هذه الدورة على محيطها من خلال تشبيك العلاقات الثقافية والمسرحية عبر تبادل العروض الأجنبية خاصة مع المهرجانات الشبيهة والمنتظمة في نفس الفترة كمهرجان الفرجة الحيّة بقفصة ومهرجان عزالدين قنون للمسرح، وكذلك الانفتاح على المؤسسات العموميّة والمستقلّة المختصّة كالمسـرح الوطني المركز الدولي للفنون المعاصرة بالقصرين والمركز الثقافي الدولي يوغرطة والفضاء الثقافي سيرتا والفضاء الثقافي عالم الفن.وفي اطار الانفتاح على تجارب أجنبية ودعما للتبادل الثقافي ستكون هذه الدورة مناسبة لإنتاج عمل مسرحي مشترك بين مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف والجمعية المسرحية "Fatias de Cà" من البرتغال بعنوان "العاصفة" للكاتب العالمي"ويليام شكسبير".ومواصلة للنهج التكويني الذي دأب عليه مركز الفنون الدراميّة والركحيّة بالكاف من خلال مختبراته التي تستقطب شباب الجهة على مدار السنة، سيكون للجانب التطبيقي حضور من خلال برمجة 4 ورشات، الأولى من ايطاليا تحت عنوان "l’acteur qui chante" تشرف عليها المخرجة الايطاليّة "Tanja Horstman"، وهي موجّهة للطلبة والهواة بهدف تطوير خبراتهم وتعزيز قدراتهم والرفع من مهاراتهم وطاقاتهم الاإبداعية.وتهتم الورشة الثانية بـ " المسرح العلاجي" ويشرف عليها الدكتور عيبد خلف اللّه راشد والأستاذ عباس حمدان من العراق.أمّا الورشة الثالثة فهي بعنوان : mots en mouvements /médiation culturelle وهي من تأطير الفنّان Christophe studer من سويسرا في حين تتناول الورشة الرابعة" العمل بالإضاءة المسرحية البديلة " يشرف عليها الدكتور عماد هادي الفخاجي والدكتورة سهى طه سالم من العراق، في حين ستخصص الورشة الرابعة لـ" فن الممثل" ويشرف على أشغالها الفنّان وحيد العجمي من تونس.ويكرّم الساهرون على تنظيم هذه التظاهرة مجموعة من الفنانين المسرحيين بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والجمعيات المسرحية التي ساهمت في إشعاع الفن الرابع وطنيا ودوليا.