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توزر: حملة تلقيح للخيول المستعملة في القطاع السياحي والعناية بها صحيا عن طريق المصالح البيطرية

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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وات - ببادرة من المصالح البيطرية في ولاية توزر خضعت الخيول المستعملة في القطاع السياحي وكذلك الخيول الخاصة بالسباق وبالتظاهرات الى حملة تلقيح امتدت يومي 2 و3 مارس الجاري تم خلالها تلقيح أكثر من تسعين حصانا ومداواتها وتوفير كميات من الادوية لفائدتها وذلك من أصل حوالي مائة حصان تستعمل خصوصا في القطاع السياحي وفق نادية بريك طبيبة بيطرية ورئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بتوز .

وشملت هذه الحملة المجانية وفق ذات المصدر بالأساس معتمديات توزر ونفطة ودقاش التي تتوفر على أكبر عدد من الخيول وذلك لحمايتها من الامراض المتمثلة في أنفلونزا الخيول وداء الكلب فضلا عن مداواتها من الطفيليات الداخلية مبينا أن الحملة هي خاصة بولاية توزر نظرا لخصوصية الجهة في اعتماد الخيول في القطاع السياحي ويتم بعد ذلك تمكين أصحاب الخيول من وصولات تثبت سلامة الخيول وحمايتها من الامراض المعدية بما من شأنه حماية صاحب العربة والركاب كذلك.


وأضافت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بتوزرأن الحملة توزعت بين محطة العربات السياحية في توزر وبمقر الدائرة الجهوية للإنتاج الحيواني حيث توافد أصحاب العربات لتلقيح خيولهم ملاحظة أن عدد الخيول المستعملة نقصت في السنوات الأخيرة بسبب تأثرها بوضع القطاع السياحي حيث كانت الجهة تعد ما لا يقل عن 250 حصانا .
ويتم كذلك في ذات السياق تقديم مجموعة من النصائح الوقائية والعلاجية لأصحاب العربات للحفاظ على سلامة خيولهم.

  
  
  

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