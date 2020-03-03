كاس العرب للاواسط - هشام الصيد يؤكد جاهزية المنتخب التونسي للمباراة النهائية ضد السنيغال

Mardi 03 Mars 2020
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وات - أكد المدرب المساعد للمنتخب التونسي للاواسط هشام الصيد أن مقابلة الدور النهائي لكاس العرب تحت 20 عاما المقررة غدا الاربعاء ضد المنتخب السنيغالي لن تختلف عن بقيّة المقابلات الأخرى رغم قيمة الرهان.
وقال بهذا الخصوص: "لا يجب أن نخرج المقابلة عن إطارها فرغم أن الفائز سيحصل على اللقب إلا أن التعامل مع المباراة لن يختلف عن بقيّة المقابلات الأخرى فالرهان لن يجعلنا ننسى ثوابت اللعب التي قادتنا إلى الوصول إلى الموعد الختامي رغم أن الموعد سيكون بلا شك أكثر إثارة.
هدفنا منذ البداية كان التقدّم في المسابقة بشكل تدريجي وإعطاء كل مقابلة ما تستحق من الاهتمام وهو ما نجحنا في القيام به".
وفيما يتعلق بالمنافس وكيفية التعامل معه اوضح الصيد: "لكل منتخب طريقة لعبه وأسلوبه والمنتخب السينغالي مختلف نسبيّا عن بقيّة المنتخبات التي لعبنا ضدّها منذ بداية الدورة ونتائجه تؤكد ذلك ولحسن حظّه فقد استفاد من اللعب ضد منتخبات أسلوب لعبها يشبه طريقة لعبنا ولكن هذا لا يعني أنّه يدخل المقابلة بأفضلية عنا".
وبخصوص ما إذا كان ينوي الاطار الفني القيام بتغييرات خلال هذه المقابلة قال الصيد: "نجاحنا في البطولة ارتبط أساسا بقدرتنا خلال كلّ مقابلة على فرض طريقة لعبنا ولهذا فإن التعليمات واضحة بهذا الخصوص وهي ضرورة أن نفرض طريقتنا سريعا وعدم ترك المجال أمام المنافس للدخول في المقابلة.
ومنذ بداية الدورة أثبتنا أن مصدر قوّتنا الأساسي هو جماعية الأداء وعليه فإننا نعوّل اليوم على صلابة المجموعة وتكاملها من أجل الوصول إلى هدفنا الأساسي رغم أننا سنكون محرومين من خدمات لاعبنا معتز الزدام بسبب جمعه لانذارين".
وات - أكد المدرب المساعد للمنتخب التونسي للاواسط هشام الصيد أن مقابلة الدور النهائي لكاس العرب تحت 20 عاما المقررة غدا الاربعاء ضد المنتخب السنيغالي لن تختلف عن بقيّة المقابلات الأخرى رغم قيمة الرهان.
وقال بهذا الخصوص: "لا يجب أن نخرج المقابلة عن إطارها فرغم أن الفائز سيحصل على اللقب إلا أن التعامل مع المباراة لن يختلف عن بقيّة المقابلات الأخرى فالرهان لن يجعلنا ننسى ثوابت اللعب التي قادتنا إلى الوصول إلى الموعد الختامي رغم أن الموعد سيكون بلا شك أكثر إثارة.
هدفنا منذ البداية كان التقدّم في المسابقة بشكل تدريجي وإعطاء كل مقابلة ما تستحق من الاهتمام وهو ما نجحنا في القيام به".
وفيما يتعلق بالمنافس وكيفية التعامل معه اوضح الصيد: "لكل منتخب طريقة لعبه وأسلوبه والمنتخب السينغالي مختلف نسبيّا عن بقيّة المنتخبات التي لعبنا ضدّها منذ بداية الدورة ونتائجه تؤكد ذلك ولحسن حظّه فقد استفاد من اللعب ضد منتخبات أسلوب لعبها يشبه طريقة لعبنا ولكن هذا لا يعني أنّه يدخل المقابلة بأفضلية عنا".
وبخصوص ما إذا كان ينوي الاطار الفني القيام بتغييرات خلال هذه المقابلة قال الصيد: "نجاحنا في البطولة ارتبط أساسا بقدرتنا خلال كلّ مقابلة على فرض طريقة لعبنا ولهذا فإن التعليمات واضحة بهذا الخصوص وهي ضرورة أن نفرض طريقتنا سريعا وعدم ترك المجال أمام المنافس للدخول في المقابلة.
ومنذ بداية الدورة أثبتنا أن مصدر قوّتنا الأساسي هو جماعية الأداء وعليه فإننا نعوّل اليوم على صلابة المجموعة وتكاملها من أجل الوصول إلى هدفنا الأساسي رغم أننا سنكون محرومين من خدمات لاعبنا معتز الزدام بسبب جمعه لانذارين".
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