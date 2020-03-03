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سوسة: أعوان مستشفى فرحات حشاد يطالبون بتوفير مستلزمات الحماية بالقدر الكافي اثر إيواء المصاب الأول بفيروس ''كورونا'' بقسم الامراض الجرثومية

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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وات - نفذ عدد من الإطار الطبي وشبه الطبي ومن الاعوان العاملين بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام الادارة العامة للمستشفى للمطالبة بتوفير مستلزمات الحماية بالقدر الكافي لمنع انتقال العدوى، وذلك على خلفية إيواء المصاب الأول بفيروس "كورونا" بقسم الامراض الجرثومية.

وأفاد عضو النقابة الأساسية لاعوان المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة فراس شويخة في تصريح ل(وات) ان المحتجين يطالبون إدارة المستشفى بالإسراع بتوفير مستلزمات الحماية من قفازات طبية وكمامات ومواد تعقيم لجميع الإطارات الطبية وشبه الطبية لاعوان قسم الامراض الجرثومية ولبقية أعوان مختلف الأقسام.


ونفى شويخة ان يكون الاعوان العاملون بالمستشفى من المعارضين لاستقبال مستشفى فرحات حشاد للمرضى المشكوك في إصابتهم بفيروس "كورونا" من مختلف ولايات الجمهورية، وانما شدد في المقابل على ضرورة توفير الوسائل الضرورية لتفادي خطر العدوى، مضيفا القول ان الإدارة العامة لمستشفى فرحات حشاد وعدتهم بتوفير هذه المستلزمات قبل منتصف نهار اليوم.

وكان المواطن القادم من إيطاليا والمصاب الأول بفيروس "كورونا" قد نقل بعد منتصف ليلة امس الاثنين الى المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، وتم ايواؤه بقسم الامراض الجرثومية لإخضاعه للعلاج، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق.
واكد الرقيق في تصريح ل(وات) أن حالة المصاب بفيروس "كورونا"، ليست خطيرة، مرجحا شفاءه التام من الفيروس بعد أيام قليلة.

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199065

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 03 Mars 2020 à 12h 23m |           
Attention ! Ces équipements demandés sont le stricte nécessaire pour les cadres hospitaliers et les para-médicaux !



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