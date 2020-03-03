توزر: المدير الجهوي للصحة ينفي تسجيل حالة إصابة بفيروس ''كورونا''

Mardi 03 Mars 2020



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وات

- نفى المدير الجهوي للصحة بتوزر نبيه ثابت تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" في الجهة، وذلك على إثر تداول خبر إصابة سيدة عائدة من البقاع المقدسة بعد أداء مناسك العمرة.وبين ثابت في تصريح ل(وات) أن هذه السيدة، طلبت ذاتيا اخضاعها للعزل في مطار توزر نفطة الدولي صباح اليوم الثلاثاء واتصلت بالمصالح الطبية، وتبين لدى اخضاعها للكشف الطبي على عين المكان انها في حالة صحية جيدة ولا تشكو من أعراض الفيروس.