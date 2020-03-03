طاقم تحكيم تونسي بقيادة صادق السالمي لمباراة الإياب بين نهضة بركان والمصري البورسعيدي

Mardi 03 Mars 2020



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- عينت لجنة الحكام بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) طاقما تحكيميا تونسيا لإدارة مباراة إياب الدور ربع النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية بين نهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.ويتركب طاقم التحكيم من الحكم صادق السالمي والمساعدين خليل الحساني وايمن إسماعيل بينما سيكون هيثم قيراط حكما رابعا.وكان فريق نهضة بركان قد تعادل مع مضيفه المصري البورسعيدي 2-2 يوم الاحد الماضي في مباراة الذهاب في السويس.