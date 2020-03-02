عبير موسي تنتقد ''مطالبة حركة النهضة استعجال النظر في مشروع تنقيح القانون الإنتخابي في فترة ليست انتخابية''

Lundi 02 Mars 2020



قراءة: 1 د, 19 ث





وات

- انتقدت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، "مُطالبة حركة النهضة استعجال النظر في مشروع تنقيح القانون الإنتخابي، في فترة ليست بفترة انتخابية ودون تقديم رؤية متكاملة للقانون الإنتخابي".وستنظر الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء في مشروع تنقيح فصل قالت موسي إنه "على المقاس"، بطلب من النهضة وهو يشمل اعتماد عتبة بنسبة 5 في المائة في الانتخابات المقبلة وذلك في إطار ما اعتبرته "ابتزازا ومساومة من قبل حركة النهضة لشركائها في تكوين الحكومة، بدلا من معالجة المواضيع الحساسة التي تهم التونسيين"، وذلك في تصريح صحفي أدلت به اليوم بقصر هلال على هامش احتفال حزبها بمائوية الحزب الحر الدستوري التونسي وبإحياء الذكرى 86 لمؤتمر قصر هلال 1934.واعتبرت أنّ القانون الإنتخابي "كارثي"، من ذلك أن حزبها "احتل المرتبة الثانية في عملية التصويت لكنه وجد نفسه في المرتبة الخامسة ككتلة برلمانية، مؤكدة أنّ "للدستوري الحر رؤية متكاملة لإصلاح القانون الإنتخابي وأن الحزب جاهز إلى أي عتبة وسيفوز في أية انتخابات سيخوضها".وعلى صعيد آخر نفت عبير موسي، بصفتها أيضا رئيسة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة في البرلمان، ما وقع تداوله من قبل بعض النواب بشأن منع أعضاء لجنة الطاقة من دخول حقل نوّارة للغاز.واعتبرت أنّ ذلك يندرج في إطار "الأكاذيب والإشاعات والتشكيك في عمل المؤسسات العمومية الوطنية والتشكيك في الدولة وهي أكاذيب يمتهنها من تزعجهم لجنة الطاقة"، مؤكدة أن أعضاء اللجنة دخلوا إلى الحقل وظلوا على بعد بضعة أمتار، لاعتبارات متصلة بالسلامة.وقالت إن اللجنة سترفع تقريرها إلى مجلس نواب الشعب وستبيّن الحقائق للرأي العام، موضحة أنّ لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، مفتوحة أمام كلّ النواب.