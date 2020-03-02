المدير الجهوي للصحة بالقصرين يؤكد خلو تحاليل مواطن عائد من إيطاليا من فيروس ''كورونا''

Lundi 02 Mars 2020
قراءة: 0 د, 40 ث
وات - أكّد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني شعباني، مساء اليوم الإثنين، أن التحاليل التي أُجريت لمواطن أصيل الجهة كان عاد من إيطاليا منذ خمسة أيام وخضع للحجر الصحي بمنزله في منطقة تلابت بمعتمدية فريانة، أثبتت عدم إصابته بفيروس "كورونا " المستجد.
وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التحاليل أجريت بمستشفى فرحات حشاد بولاية سوسة وتم إرسالها للمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة وقد تأكّد خلوّها من الفيروس، موضّحا أن "الحجر الصحي لهذا المواطن، سيستمر لمدة 9 أيام أخرى، إلى حدود انقضاء فترة الحجر المحددة ب 14 يوما من تاريخ عودته من إيطاليا، للتأكد التام من سلامته".
وشدّد في سياق متصل على أن هذا المواطن هو "الحالة الوحيدة بالجهة الخاضعة إلى غاية الآن للحجر الصحي وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقي من هذا الفيروس".
وات - أكّد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني شعباني، مساء اليوم الإثنين، أن التحاليل التي أُجريت لمواطن أصيل الجهة كان عاد من إيطاليا منذ خمسة أيام وخضع للحجر الصحي بمنزله في منطقة تلابت بمعتمدية فريانة، أثبتت عدم إصابته بفيروس "كورونا " المستجد.
وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التحاليل أجريت بمستشفى فرحات حشاد بولاية سوسة وتم إرسالها للمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة وقد تأكّد خلوّها من الفيروس، موضّحا أن "الحجر الصحي لهذا المواطن، سيستمر لمدة 9 أيام أخرى، إلى حدود انقضاء فترة الحجر المحددة ب 14 يوما من تاريخ عودته من إيطاليا، للتأكد التام من سلامته".
وشدّد في سياق متصل على أن هذا المواطن هو "الحالة الوحيدة بالجهة الخاضعة إلى غاية الآن للحجر الصحي وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقي من هذا الفيروس".
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:43
|18:17
|15:45
|12:38
|06:48
|05:22
|
17°
|17°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-12
|15°-10
|15°-11
|20°-10
|19°-12
Follow @babnet_Tunisie
(109 202) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 133) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 085) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 72 509) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 028) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 858) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 635) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 681) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 221) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 659) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 190) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 375) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 937) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 661) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 399) الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى
( 42 299) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 213) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 38 098) لقد عرّاها تماما...
( 37 816) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 34 710) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
Par:mandhouj (France )
Sur: عبير موسي تطرد النائبة لمياء جعيدان من كتلة الحزب بسبب حضورها في اجتماع نظمه سياسيون صوتوا لحكومة الفخفاخ