المدير الجهوي للصحة بالقصرين يؤكد خلو تحاليل مواطن عائد من إيطاليا من فيروس ''كورونا''

Lundi 02 Mars 2020



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وات

- أكّد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني شعباني، مساء اليوم الإثنين، أن التحاليل التي أُجريت لمواطن أصيل الجهة كان عاد من إيطاليا منذ خمسة أيام وخضع للحجر الصحي بمنزله في منطقة تلابت بمعتمدية فريانة، أثبتت عدم إصابته بفيروس "كورونا " المستجد.وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التحاليل أجريت بمستشفى فرحات حشاد بولاية سوسة وتم إرسالها للمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة وقد تأكّد خلوّها من الفيروس، موضّحا أن "الحجر الصحي لهذا المواطن، سيستمر لمدة 9 أيام أخرى، إلى حدود انقضاء فترة الحجر المحددة ب 14 يوما من تاريخ عودته من إيطاليا، للتأكد التام من سلامته".وشدّد في سياق متصل على أن هذا المواطن هو "الحالة الوحيدة بالجهة الخاضعة إلى غاية الآن للحجر الصحي وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقي من هذا الفيروس".