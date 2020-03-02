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حجز أكثر من 21 ألف كمامة وميدعة طبية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية في عملية مداهمة لمخزن بمدينة باجة

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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وات - ـ تمكن فريق مشترك للمراقبة يتكون من مصالح التجارة والصحة والحرس الوطني، اليوم الاثنين، في عملية مداهمة لمخزن بمدينة باجة، من حجز قرابة 11 ألف كمامة منتهية الصلوحية منذ سنة 2019، و200 كمامة مجهولة المصدر، وأكثر من 9 آلاف ميدعة طبية مجهولة المصدر، وقرابة ال700 قبعة طبية مجهولة المصدر أيضا.

وأكد يسري الدمرجي، المدير الجهوى للحماية المدنية، فى تصريح لصحفية "وات" بباجة، أن مداهمة هذا المخزن تعتبر متابعة لعمل فرق الحرس الوطني، حيث تم العثور داخل سيارة إثر إيقافها نهاية الأسبوع بالطريق الرابطة بين باجة وجندوبة، على كمية من الكمامات منتهية الصلاحية، وتم، بمواصلة التحري، االعثور على هذه الكميات الهامة، التي كان صاحبها يعتزم بيعها مستغلا مرض كورونا الجديد.


ودعا نفس المصدر إلى عدم اقتناء الكمامات وكل المستلزمات الطبية من خارج الصيدليات، اعتبارا للمخاطر التي يمكن أن تنجر عنها أو لعدم فاعليتها فى حماية الأشخاص.

  
  
  

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