قفصة: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة تنظر في سبل التوقي من إنتشار فيروس كورونا

Lundi 02 Mars 2020



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وات

- تركّز إهتمام اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بقفصة، خلال إجتماعها عشية يوم الاثنين بمقرّ الولاية، على موضوع التوقّي من إنتشار فيروس كورونا، وخاصة من ناحية التدابير والاحتياطات الاستباقية الوقائية المعمول بها في إطار الخطة الوطنية الموضوعة للغرض.وأكد والي قفصة، منذر العريبي، الذي ترأس هذا الاجتماع، أهمية الرفع من درجة اليقظة والمتابعة المستمرّة لإحكام الاستعدادات لاحتمال إنتشار فيروس كورونا، داعيا بالخصوص إلى المبادرة بتنظيم حلقات تحسيسية وتوعوية، لا سيما بالمدارس والمعاهد والكليات بمختلف معتمديات الولاية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين هياكل الصحة والحماية المدنية والمجتمع المدني.وتمّ خلال اجتماع هذه اللجنة عرض تقرير أعدّته الادارة الجهوية للصحّة حول خطط التدخل التي ضبطتها مستشفيات الجهة ووحدة الاسعاف الطبّي الاستعجالي لمواجهة إحتمال تفشي هذا الفيروس، وحول البرامح التكوينية لفائدة الاطارات الطبية وشبه الطبية والاعوان الذين سيتعاطون بشكل مباشر مع الحالات التي يمكن أن تصاب بهذا الفيروس.وفي هذا السياق، بين كاهية مدير التصرّف في العلاجات بالمستشفى الجهوي بقفصة، لطفي الدّالي، أن مستشفيات قفصة تتوفّر بها الكمّيات الكافية من وسائل الحماية الخاصّة ومن معدّات السّلامة والحماية.ونبّه أعضاء من اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث إلى أهمّية التحسيس باحترام شروط حفظ الصحّة، خاصة وأن هذا الفيروس سريع الانتشار.كما تساءل أعضاء آخرون حول سبل وطرق إلزام الأشخاص المشتبه في إصابتهم بهذا الفيروس بالبقاء في غرف معزولة بمنازلهم إلى حين التثبّب من إصابتهم من عدمها.وتبيّن خلال هذا الاجتماع أن السلطات المعنية قد إستعدّت، وفي حال إنتشر هذا المرض، لإيواء الأشخاص الذين قد يصابون بهذا الفيروس من خلال تهيئة فضاء لم تفصح عن عنوانه.