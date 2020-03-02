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رابطة ابطال افريقيا - الزمالك المصري يصل غدا الى تونس

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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وات - يصل غدا الى تونس وفد الزمالك المصري ليخوض يوم الجمعة مباراة اياب ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم مع الترجي التونسي بملعب رادس.

وكان الزمالك المصري الذي يضم الدولي التونسي فرجاني ساسي فاز الجمعة الماصي بملعب القاهرة على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في ذهاب ربع النهائي.
ويجري نادي الزمالك يوم الاربعاء حصة تدريبية بملعب المنزه حسب ما افاد به النادي .


ومن جهة اخرى التحق يوسف اوباما ومحمد عبدالغني بالتدريبات الجماعية للزمالك اليوم بملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر نادي الزمالك وذلك عقب انتهائهما هائهما من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي وضع لهما خلال الوقت السابق للتعافي من اصابات كانا يعانيان منها.
وكان اوباما يعاني من كدمة بالركبة بينما يشكو عبدالغني من شد عضلي .

  
  
  

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