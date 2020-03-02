إحباط 58 عمليّة تهريب خلال الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تناهز المليارين

Lundi 02 Mars 2020
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وات - تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 23 الى 29 فيفري الجاري، من إحباط 58 عمليّة تهريب، وقدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بحوالي مليون و846 ألف دينار .
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنه تم إلقاء القبض على 1531 شخصا مفتّشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حقّ عامّ، وحجز 6 بنادق صيد عيار 12 و16 مم ممسوكة دون رخصة و 70 خرطوشة.
وأضافت أنه تم حجز حوالي 0.
1988 كلغ و85 قطعة من مخدّر القنب الهندي "زطلة"، و 5532 قرصا مخدّرا وكبسولة واحدة (تمرة) بقيمة ماليّة تقدّر بأكثر من 388 ألف دينار، الى جانب حجز 108 سيّارة وشاحنة مفتّش عنها.
وأكدت إحباط 16 عملية اجتياز للحدود البريّة خلسة والقبض على 47 مجتازا، وإحباط 7 عمليات اجتياز للحدود البحريّة خلسة والقبض على 79 مجتازا.
وات - تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 23 الى 29 فيفري الجاري، من إحباط 58 عمليّة تهريب، وقدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بحوالي مليون و846 ألف دينار .
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنه تم إلقاء القبض على 1531 شخصا مفتّشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حقّ عامّ، وحجز 6 بنادق صيد عيار 12 و16 مم ممسوكة دون رخصة و 70 خرطوشة.
وأضافت أنه تم حجز حوالي 0.
1988 كلغ و85 قطعة من مخدّر القنب الهندي "زطلة"، و 5532 قرصا مخدّرا وكبسولة واحدة (تمرة) بقيمة ماليّة تقدّر بأكثر من 388 ألف دينار، الى جانب حجز 108 سيّارة وشاحنة مفتّش عنها.
وأكدت إحباط 16 عملية اجتياز للحدود البريّة خلسة والقبض على 47 مجتازا، وإحباط 7 عمليات اجتياز للحدود البحريّة خلسة والقبض على 79 مجتازا.
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