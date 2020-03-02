المنستير: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 97 في المائة

Lundi 02 Mars 2020



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وات

- تقدّم موسم جني الزيتون بولاية المنستير بنسبة 97 في المائة وذلك قبل أسبوع من انتهاء الموسم الذي قدرت صابة الزيتون الجهوية خلاله بـ 97 ألف و400 ألف دينار، وفق ما أفادت به، اليوم الاثنين، رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، منيرة الغربي سهلول، "وات".من جهة أخرى، أوضحت سهلول أن 125 معصرة تشتغل خلال الموسم الزيتي الحالي بالجهة من بينها 112 معصرة بنظام مسترسل وبطاقة تحويل يومية تراجعت إلى 1890 طن زيتون، مبينة أن نسبة استخراج الزيت تتراوح بين 21 في المائة و24 في المائة (المعدل 24 في المائة)، فيما يبلغ السعر الأدنى لبيع الكيلوغرام الواحد من الزيتون 500 مليم والسعر الاقصى 800 مليم، ويتراوح سعر اللتر الواحد من الزيت بين 3 دنانير و500 مليم و5 دنانير و500 مليم في حين أنّ السعر المتداول 5 دينار.وسجلت لجنة متابعة الموسم الزيتي بولاية المنستير 6 حالات لسكب المرجين (كمية المرجين لصابة الجهة تقدر بحوالي 64 ألف متر مكعب) بشكل عشوائي والتي تم إعلام وكالة حماية المحيط بها، كما تم توفير 4 مصبات منذ انطلاق موسم جني الزيتون بطاقة جملية تبلغ 61 ألف متر مكعب، وفتح مصب وادي الجبس في جانفي المنقضي لتبلغ الطاقة الجملية للمصبات بالجهة 101 مترا مكعبا، وفق ذات المصدر.