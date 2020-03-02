الاستثمارات الصناعية المصرح بها تنمو خلال جانفي 2020 بنسبة 16،8 لتبلغ اكثر من 400 مليون دينار

Lundi 02 Mars 2020
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وات - ارتفع حجم الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي ، خلال شهر جانفي 2020 بنسبة 16،8 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019 لتبلغ زهاء 402 مليون دينار في ظل تراجع للمبالغ الموجهة للخدمات .
واضافت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ، في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، ان الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية ارتفعت بنسبة 113،7 بالمائة الى 200 مليون دينار والجلود والاحذية بنسبة 135 بالمائة الى 1،1 مليون دينار.
وتراجعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع النسيج والملابس بنسبة 77،9 بالمائة ما بين جانفي 2019 و 2020 لتبلغ 7،2 مليون دينار فقط و كذلك بالنسبة الى صناعة مواد البناء بنسبة 24،7 بالمائة والصناعات الغذائية بنسبة 31 بالمائة.
وتوزعت هذه الاستثمارات على شكل احداثات جديدة بقيمة 266 مليون دينار مما يعد ارتفاعا بنسبة 116،7 بالمائة وقد تراجعت الاستثمارات في الشركات المصدرة بالكامل الى 36،5 بالمائة ( تراجع بنسبة 60،9 بالمائة).
وستتدفق زهاء 200 مليون دينار ، وفق التوقعات، نحو مناطق التنمية الجهوية في حين ستسفيد مناطق شرق البلاد من نحو 275 مليون دينار وغرب البلاد من زهاء 127 مليون دينار.
وسجلت المبالغ الاستثمارية المخصصة لقطاع الخدمات تراجعا، خلال شهر جانفي 2020 ، بنسبة 48،8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 لتبلغ 64 مليون دينار فقط.
وات - ارتفع حجم الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي ، خلال شهر جانفي 2020 بنسبة 16،8 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019 لتبلغ زهاء 402 مليون دينار في ظل تراجع للمبالغ الموجهة للخدمات .
واضافت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ، في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، ان الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية ارتفعت بنسبة 113،7 بالمائة الى 200 مليون دينار والجلود والاحذية بنسبة 135 بالمائة الى 1،1 مليون دينار.
وتراجعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع النسيج والملابس بنسبة 77،9 بالمائة ما بين جانفي 2019 و 2020 لتبلغ 7،2 مليون دينار فقط و كذلك بالنسبة الى صناعة مواد البناء بنسبة 24،7 بالمائة والصناعات الغذائية بنسبة 31 بالمائة.
وتوزعت هذه الاستثمارات على شكل احداثات جديدة بقيمة 266 مليون دينار مما يعد ارتفاعا بنسبة 116،7 بالمائة وقد تراجعت الاستثمارات في الشركات المصدرة بالكامل الى 36،5 بالمائة ( تراجع بنسبة 60،9 بالمائة).
وستتدفق زهاء 200 مليون دينار ، وفق التوقعات، نحو مناطق التنمية الجهوية في حين ستسفيد مناطق شرق البلاد من نحو 275 مليون دينار وغرب البلاد من زهاء 127 مليون دينار.
وسجلت المبالغ الاستثمارية المخصصة لقطاع الخدمات تراجعا، خلال شهر جانفي 2020 ، بنسبة 48،8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 لتبلغ 64 مليون دينار فقط.
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