غازي الشواشي يطلع على سير عمل الإدارة العامة لنزاعات الدولة

Lundi 02 Mars 2020
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باب نات - استقبل غازي الشواشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ظهر اليوم الاثنين 02 مارس 2020 ا الشاذلي الرحماني المكلف العام لنزاعات الدولة.
واطلع الشواشي، خلال هذا اللقاء، على أهم ملفات العمل صلب الإدارة العامة لنزاعات الدولة وسبل إدارة قضايا الدولة بفاعلية، حيث شدد على ضرورة إعلاء كلمة القانون وما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، في التعاطي مع هذه الملفات وخدمة الصالح العام.
وتناول اللقاء، كذلك ظروف العمل بمختلف مصالح هذه المؤسسة والصعوبات التي تعرقل أداء مهامها.
ووجه الوزير بضرورة متابعة مسار الملفات المطروحة وتكثيف اليقظة في هذا المجال، منبها إلى ضرورة إغلاق الباب أمام كل منافذ الفساد وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه التلاعب بملفات الدولة.
ودعا الوزير إلى ضرورة التقيد بما يمليه القانون والضمير المهني في معالجة القضايا صلب الإدارة العامة لنزاعات الدولة، بالإضافة الى العمل على تقديم خدمات ترقى إلى مستوى تطلعات المواطن، داعيا إلى القطع مع الأساليب القديمة في التصرف في القضايا والملفات.
وأشاد الوزير، من جهة أخرى، بأهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة في الدّفاع عن مصالح الدّولة والحفاظ على المال العام، متعهدا بضرورة توفير الدعم البشري والمادي الذي تستحقه.
باب نات - استقبل غازي الشواشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ظهر اليوم الاثنين 02 مارس 2020 ا الشاذلي الرحماني المكلف العام لنزاعات الدولة.
واطلع الشواشي، خلال هذا اللقاء، على أهم ملفات العمل صلب الإدارة العامة لنزاعات الدولة وسبل إدارة قضايا الدولة بفاعلية، حيث شدد على ضرورة إعلاء كلمة القانون وما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، في التعاطي مع هذه الملفات وخدمة الصالح العام.
وتناول اللقاء، كذلك ظروف العمل بمختلف مصالح هذه المؤسسة والصعوبات التي تعرقل أداء مهامها.
ووجه الوزير بضرورة متابعة مسار الملفات المطروحة وتكثيف اليقظة في هذا المجال، منبها إلى ضرورة إغلاق الباب أمام كل منافذ الفساد وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه التلاعب بملفات الدولة.
ودعا الوزير إلى ضرورة التقيد بما يمليه القانون والضمير المهني في معالجة القضايا صلب الإدارة العامة لنزاعات الدولة، بالإضافة الى العمل على تقديم خدمات ترقى إلى مستوى تطلعات المواطن، داعيا إلى القطع مع الأساليب القديمة في التصرف في القضايا والملفات.
وأشاد الوزير، من جهة أخرى، بأهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة في الدّفاع عن مصالح الدّولة والحفاظ على المال العام، متعهدا بضرورة توفير الدعم البشري والمادي الذي تستحقه.
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